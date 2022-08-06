浙江驚現7個UFO排成一列　網民眾說紛紜　有人猜是馬斯克「星鏈」

7月26日，在浙江台州地區多名市民聲稱，在空中看到奇怪的不明飛行物（UFO）。而且似乎形成某種隊列，排布整齊，引發網民猜測。

根據網傳影片，UFO出現的時間應是7月26日傍晚，此時的天看上去似乎剛開始黑。也正因此，大家才能一眼看出天空中的異常。



該不明飛行物為7個白色亮點，並形成隊列，這是自然物體無法做到。那麼，這個東西究竟是甚麼呢？難道真的可能是某個外星文明的飛船隊列？

有網民就認為，這個東西既然具有「隊形」，很可能是馬斯克發射到太空的「星鏈」（Starlink）衛星。

值得一提是，2020年5月1日夜晚，廈門上空有人看到40顆「星鏈」衛星組成的「銀河號列車」從天空中飛過。此番情景在英國等世界其他地方也能被觀測到。正是因為其展現出極具感觀性，有不少天文愛好者們，還建立了一個名為「發現星鏈（FindStarlink）」的網站，以此來預報這些「星鏈」衛星何時能再次被觀測到。

天空中有7個不明飛行物。（網上圖片）

據之前觀測到的「星鏈」衛星數據顯示，它們橫跨天空的時間，往往能夠持續10分鐘左右。然而，據浙江台州這些目擊者們聲稱，那些「不明飛行物」從出現到消失，並沒有經過很長時間，看到後一陣就直接消失不見，即此物還並不具備與「星鏈」衛星類似的行進路線。

另一些目擊者則說，他們在看到這些「不明飛行物」時，同時聽到「嗡嗡」聲。後來，在這些東西消失後，聲音也就隨之不見。根據這一條線索，這些東西也可能是「無人機表演」。如今已經有很多商業表演，借助了無人機的形式，它們可以實現在空中排列出美麗的字和圖案。現今一些比較好的民用無人機，更是可以飛到近500米的高度。

但由於當地法規限制，民用無人機只能在120米高度內飛行。且由於無人機往往受到訊號傳輸所限，一般可飛行距離在3到8公里之間。總的來說，無人機的確可以實現這種「不明飛行物」現象。

不少民眾圍觀UFO。（網上圖片）

但如果這真的是一場「表演」，還是有些過於單調。而且，從它們排列出的這種「圖案」，也很難看出有甚麼意義。因此，也有人猜測這是「LED風箏」，是在風箏上加入了LED燈，目的是在晚上放飛時，可以發出美麗的光亮。

2011年9月4日，曾有人將這種LED風箏錯認成UFO。當晚，在南京夫子廟上空，有人發現盤旋着3個發光的物體，一段時間後又接連出現兩個。過了10分鐘左右，其中的1個消失，剩下的4個仍在發光，但位置卻在不斷變化。當時看到這個現象的人立即認為，這可能是某種神秘的UFO。後來據相關專家表示，這些東西是LED風箏的可能性很大。