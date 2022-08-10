不滿女友被跟蹤　14歲男糾眾圍毆21歲男兼活埋亡　8人被刑拘

甘肅21歲男子被多人圍毆後活埋致死，並疑似全程被疑犯以手機錄影。當地警方通報指，8名疑犯已全部拘捕歸案。目前，案件正在進一步偵辦中。

有知情人士透露，幾名疑犯在永昌縣第五中學就讀，「平時就是混混」。



網傳影片顯示，一名男子赤膊倒地，被多人輪流毆打。甘肅省永昌縣公安局周二（9日）晚發布警情通報指，7月30日接獲當地居民毛某報警稱，其21歲兒子毛某某於前一日外出失聯，請求幫助尋找。

警方接報後，迅速開展查找及相關工作，8月1日凌晨1時許獲取失聯人員疑似被侵害的相關線索後，立即啟動命案偵破機制。當日將郭某某（男，14歲）等8名疑犯全部拘捕歸案。

經查，受害人毛某某經同學介紹與疑犯郭某某女友相識後，郭某某對受害人跟蹤其女友不滿產生報復念頭，遂糾集吳某等8名未成年人，於7月29日至30日多次對毛某某進行毆打致其昏迷後掩埋，疑犯對毆打受害人的部分過程拍攝了影片。

。（微博）

警方根據疑犯供述，在永昌縣城關鎮一山坡處找到毛某某被掩埋的屍體。目前，警方已依法對8名疑犯刑事拘留，各疑犯對犯罪事實供認不諱，案件正在進一步偵辦中。

網民評論：

「不要因為未成年放過他們」。



「希望法律保護的可不是這種未成年人」。



「未成年的司法教育是要好好重視一下了」。



「還好已滿14，達到刑事責任年齡，可以追究刑事責任」。



「21歲讓一堆14歲活埋了？確定不是14歲幫人頂罪嗎」。

