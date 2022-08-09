女子3年來每月劇烈經痛15日「以為很正常」　竟是患罕見疾病

據內媒《羊城晚報》等近日報道，廣東佛山一名女子每個月均經歷劇烈經痛長達15天，情況持續了3年，最終證實確診為「腹股溝子宮內膜異位症」。



報道指，陸女士每個月經痛時都覺得右下腹、腹股溝有撕扯般的劇痛，每次經痛都需要15天左右才能完全緩解，然後剛復完沒幾天，下次經期就又來了。

陸女士的這種情況持續了3年，一次比一次嚴重，但她一直以為這是經期的正常反應，就選擇忍受。

直到最近，陸女士的疼痛加重，實在難以忍受，於是到醫院接受診治，結果確診為「腹股溝子宮內膜異位症」，這是一種罕見的內異症疾病。其後醫生為陸女士進行了手術治療，目前陸女士已康復出院。

內地重症醫學科醫生李鴻政解釋，子宮內膜異位症的主要症狀是下腹痛、經痛、不孕以及性交不適，絕大多數發生在25歲到45歲之間的女性，而又以經痛症狀最為常見，可能持續整個周期。生育期的女性若有明顯的經痛症狀，且愈來愈嚴重，一定要檢查是否有子宮內膜異位症。