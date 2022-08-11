擺檔17年只賣2元走紅卻被指污糟　武漢「糖水爺爺」遭網暴傷透心

湖北武漢一名為謝永安的老翁因擺攤賣糖水17年被網民親切地稱為「糖水爺爺」，近日，他還因多年來堅持不漲價、糖水只賣2元人民幣而登上熱搜。然而，突如其來的爆紅未有令老人家的日子更加好過，反而成為一種困擾，一些網民還質疑他不衛生，造謠他賣糖水是因為子孫不孝等，種種網暴行為嚴重影響其家人生活。對此，謝永安非常無奈，傷心透了，目前已放棄擺攤。



據了解，謝永安逾30年前從河南固始老家來武漢打拼，一開始是賣菜，後來才開始擺攤賣飲品。平時，他和老伴是以拾荒為生，晚上才會出來賣糖水，家中還有一有自閉症的孫子，日子不可謂不艱難。

然而，老人即使自己過苦日子，也要給別人帶去一份甜，每晚9時半，他都會現身武漢科技館斜對面的江灘路邊上擺攤，賣的糖水多達8種，但均只收2元一份，且還特別向客人強調可無限續杯。

多年來，謝永安都堅持不漲價，只在3年前才從每份1元漲到2元人民幣而已，「不圖賺錢，喝好就行」，堪稱業界良心。另外，他還在牌子上寫著喝開水不要錢的字樣，熱心腸讓人既暖胃又暖心。

然而寧靜的生活被突如其來的爆紅打破，更甚的是，走紅網絡不但未有帶來什麼好處，老人還被部分網民質疑不戴口罩、手套，食材不乾淨，乃至被造謠賣糖水是因為子孫不孝，無依無靠等。

近日，有博主拜訪謝永安，後者對現狀大感無奈及傷心，即使面對網民的鼓勵，還是決定再也不擺攤，放棄做糖水生意，打算回老家再找點事做，「大家別去找我了」。面對之前的牌子，老人稱再也用不上了，雙眼布滿著失落感。

因為網絡暴力，所謂走紅，最後竟造就老人家的人生一大挫折，得知消息後，輿論隨即炸開了鍋，不少網民紛紛批評造謠者們。《錢江晚報》更為此評論道，每一個參與攪動網絡暴力的網友，都是一片「雪花」，對於最終「雪崩」一般的嚴重後果負有不可推卸的責任。

網民點睇：

真是一樣米養百樣人，把人家糊口的生意給搞沒了

心理扭曲的人在網上靠呈口舌之快獲得可悲的滿足

確實有必要立法懲治網暴

網暴不立法，好人都不長命

笑死了，17年的堅持沒有敗給漲價，敗給了暴民

表面上網絡輿論代表全體網民，實際是只是一小撮在鬧騰，類似一顆老鼠屎與一鍋粥

不衛生你不吃就好了？又沒人強迫你買，幹嘛網暴別人，斷老人的生計，缺乏起碼的修養和良知

