鬼節｜花蓮仁里萬善廟設寵物蓮座供祭拜　新北動保處：認養不棄養

花蓮吉安鄉仁里萬善廟今（11）日舉行中元普渡法會，今年除了供奉往生者，首次設置寵物蓮座，放上飼料、罐頭及玩具等，讓飼主、愛動物人士祭拜往生的寵物。



仁里萬善廟主委楊清基表示，廟內主神陳聖公是清朝時期的軍人，投入東台灣開發，廟內也祭拜在花蓮南濱海邊戰死的清兵及荷蘭人遺骸，每年陳聖公誕辰、清明及中元節會舉行祭典，普渡孤魂野鬼。

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楊清基說，有鑒於飼養寵物的比例增加，現代人對寵物的情感很深，寵物離世後，主人沒有普渡的地點，今年特別設置寵物蓮座，準備貓、狗、魚飼料，也有寵物玩具，撫慰飼主。

楊清基說，首次設置寵物蓮座，不少飼主前來參與，獲得正向迴響，未來也會繼續辦理，讓飼主有祭拜寵物家人的地點。

目前萬善廟是非常完善的組織，每年都會在清明及中元舉辦祭拜活動，今年特別多了一個毛小孩的蓮座，楊清基表示之所以設置毛小孩蓮座，是因為有鑑於越來越多的民眾飼養寵物，也希望為他的寵物設置塔位，因此萬善廟目前也朝這個方向來做規劃，今年毛小孩蓮座，準備了包括狗罐頭、貓罐頭、魚飼料等等只要是寵物飼主，都歡迎前往祭拜。

新北市動保處將於8月13日、21日，分別舉辦中元毛寶貝聯合祈福會、超度萬獸安靈大法會，提供飼主緬懷過世寵物也為自家寵物祈福。新北市動保處將於8月13日於板橋動物之家舉辦，中元毛寶貝聯合祈福會超度往生動物靈魂。飼主當天可帶著自家寵物至板橋動物之家現場祈福或為往生寵物超度，現場亦會發放寵物專用福袋及平安符1份。

8月21日於在石碇雲台山大羅金仙府舉辦線上「壬寅年萬物貴生祈福延壽暨超度萬獸安靈大法會」，全程以直播方式讓參與民眾及自家寵物獲得上蒼保佑，上午場舉辦陽生祈福消災法會，下午場為往生超度法會，飼主可依需求於網路報名免費參加並填寫寵物資料，現場將會個別化製作寵物牌位安置於法會中，讓過世寵物受渡祝禱。

新北市動保處表示，藉由農曆中元節為寵物祈福求平安，呼籲民眾要以認養不棄養、給牠一個溫暖的家觀念，對寵物不離不棄，共創新北市友善動物幸福城市。