內地83間大學撤銷「公共事業管理」專業　學者：知識沒有地方用

大學專業繁多，惟在過去5年，「公共事業管理」卻從內地83間大學的專業名單中消失，雖然高校專業的撤銷和新增十分平常，但由於社會層面對該專業的職位需求越來越少，事件還是在近日引起輿論討論，有學者認為這是根據社會需求設置專業，也有評論指出專業設置不能「衝動」行事。



據了解，公共事業管理是一門普通高等學校本科專業，屬公共管理類專業，基本修業年限為四年，授予管理學學士學位。公開資料顯示，1998年版的《普通高等學校本科專業目錄》正式設立該專業，隨後一路火爆，開設院校僅在2000年至2001年就從57間增至132間。不過後來專業走下坡路，在教育部公布的2012、2013年就業率較低的專業名單中榜上有名。今年2月，《關於公布2021年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》顯示，全國各大院校累計有804個專業被撤銷，當中公共事業管理專業就佔了31個。

中國教育科學研究院研究員、中國教育學會學術委員儲朝暉認為，公共管理專業範圍很廣，培養人才沒有確定性，其本身就不是內涵確定的專業方向，也沒有哪一門課程是其主課，沒有明確的職位，「學的知識沒有地方用」。他又指，對管理學專業學生而言，通常是先有崗，再去做培訓，可實際招聘時，許多企業沒有設置相應職位，讓該專業學生面臨著就業尷尬處境。

而除了學科培養不明確、無專業對口崗位外，儲朝暉還認為狀況反映了中國專業設置以行政管理體系作為參考，存在不穩定性、不確定性，設置專業時，學校應該根據社會需求，否則會出現不切實際的情況。他最後指，高校在專業設置上雖不能唯就業率，但社會需求應當作為第一準則，尤其對佔高校數量絕大多數的應用型高校而言。

學者認為公共事業管理專業學生面臨著就業尷尬處境。（大洋網）

對於公共事業管理專業的式微，官媒《中國青年報》評論指出，專業設置不能「衝動」行事，一個專業因何而撤，因何而增，應該被嚴肅對待，而至少在一部分高校，該專業在設立之初的必要性和科學性就是存疑的，「或許，正因為它好『糊弄』，所以成了一些高校追求專業擴張的優先選擇」。

文章強調，一些專業的設置，並不是從專業學科的發展和人才培養的目的來考量，而主要是滿足學校的功利化目的，這顯然是一種本末倒置。不過，一個專業的就業率低，並不一定是說社會不需要這方面的人才了，也可能是專業培養能力不夠，未能真正向社會輸送出符合專業要求的人才。對於高校專業來說，不論增加還是撤銷，都應該回歸最基本的學科發展規律和專業視角，而不僅僅是被就業率的高低等外部因素牽著走，「我們的學科發展才能少一些外行，多一些專業，少一些功利，多一些科學」。

而《成都商報》評論則指出，像公共事業管理專業這樣從爆火到遇冷，盛衰轉變速度之快確實難言正常；從匆匆開設到匆匆撤銷，這種專業設置上的一哄而上，說明學科設置和就業市場出現了嚴重脫節。

文章強調，公共事業管理成為一種「短命」專業，本質上還是高校擴招背景下學科建設盲目躍進的一個縮影，「說白了，一些高校設置該專業，可能並不是基於為社會輸送有用人才的目的，而更多是為了招生而設，希望通過『大而全』的學科設置，吸引更多的生源」。而公共事業管理的學科專業處境，也是一個有力的警醒，即高校的專業設置，理應慎之又慎。