學校床位不足數千新生網上搶宿舍　逾百研究生需租屋校方拒擔責

臨近開學，不少學生都準備迎接新學年，西南交通大學（下稱西南交大）卻傳出至少有200名修讀碩士及博士的新生未能成功「搶宿舍」，因學校宿舍床位緊張，他們入學後需要在校外租屋，且校方不會提供任何補貼。



7月中旬，西南交大的研究生新生陸續收到一份由學校發出的《研究生新生入學手冊》，當中列明「由於學校宿舍資源緊張，申請住宿的2022級碩士、博士研究生將全部在九里校區住宿，學校將結合宿舍資源實際情況，根據迎新網住宿需求提交時間的先後順序依次安排學生住宿……對於已提交住宿申請未分配到床位的同學，學校待宿舍資源允許時另行安排」。

《研究生新生入學手冊》顯示，學校將根據迎新網住宿需求提交時間的先後順序，依次安排學生住宿。（大河報）

7月25日，該校老師通知學生，迎新網系統即將開放，填寫住宿需求申請的時間為7月26日至31日。由於要搶宿舍，7月26日凌晨零時，5、6000名碩士及博士新生同一時間湧入迎新網系統遞交宿舍申請，令系統一度崩潰。

8月9日前後，部份新生先後被告知未能搶到宿舍，並要自己解決住宿問題，且校外住宿需要簽訂一份「研究生校外住宿安全責任書」：校外住宿，發生的人身傷害、財產損失、糾紛事故自行承擔責任，學校不承擔任何責任。

在校外租屋的學生，需要簽訂一份「研究生校外住宿安全責任書」。（大河報）

《大河報》報道，該校2022級博士研究生的小夏介紹，其所在學院本屆的100多名博士新生中，約五分之一的同學沒有宿舍。對於女生而言，安全是第一位，但學校要求學生簽訂校外住宿安全責任書，並不會保證學生的安全。

她提到，若當地爆發疫情，校外住宿進校就會比較困難，影響學業。同時，校外租屋的開銷大，在校住宿一年費用僅1200元（人民幣，下同），但其所在的九里校區在成都市二環內，若按平均每月1000元的租屋費用計算，一年至少多出逾萬元的生活成本。她認為，博士生已經25、26歲，實在伸不出手再向父母要錢，但每個月的博士補貼有限，租房就佔去一大半。

據西南交通大學2022年碩士研究生招生章程顯示，全日制碩士研究生經本人申請，學校統一安排住宿。而博士研究生招生章程中並未提及學生住宿如何安排。

西南交通大學2022年碩士研究生招生章程顯示，全日制碩士研究生經本人申請，學校統一安排住宿。（大河報）

小夏多次向校方了解情況，但老師表示，學校宿舍無法容納那麼多學生住宿。小夏認為，學校招生人數應該與住宿安排相匹配，至少應該在招生時說明宿舍不足，而非入學前才通知學校住宿資源緊張，導致部分學生被迫校外租屋。

在床位不足的情況下，更出現了「黃牛」現象。有搶到宿舍的學生不打算住在校內，於是高價將分配到的宿舍床位轉租給其他同學。該校的「未分配到宿舍」的微信聊天群組中，有轉租宿舍的同學開價每月1200元，而該校的住宿費僅為每年1200元。

西南交通大學學工部負責老師解釋，學校宿舍資源緊張，與這兩年擴招及疫情有關。他表示，校內其中一幢宿舍需要做成隔離間，才導致個別學生未能分到宿舍。而隔離樓使用時間的長短，則要按照相關部門疫情防控的要求而定。

他表示，今年學校已盡力將能分配出的房間和床位分配給學生，雖然有部分學生未能入住宿舍，但他保證最遲一年後會解決；開學後，校方會盡快清退延畢的學生，騰出來的房間「有多少就安排多少」。

對於私自轉租宿舍的同學，他表示，按照學校的管理辦法學生不能轉租宿舍，一旦被發現會被處分。至於校外租屋補貼，他則稱未有收到任何關於補貼的消息，但多次強調學生最多只需自行解決住宿一年，只要學校有多出的床位，就會立即分配給學生。