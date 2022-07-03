女學生控訴遭法學教授「騙初夜」　中山大學啟動調查、暫停教學

有網民昨晚（2日）在微信公衆號發表名為《中山大學法學院楊教授騙了我的初夜，如果我不說還會有下一個》文章，引起許多網民廣泛討論。

文中，她指控法學院教授楊彪，「以戀愛名義玩弄女性」「騙了她的初夜」，表示自己在初夜中遭遇了「性暴力」。文章同時批評楊彪道德敗壞，「劈腿多名女性發生不正當關係，讓女性成為玩物和發洩慾望的工具」，懇請學校把他解僱，並請師生遠離這個「披著人皮的狼師」。



文章作者曾是中山大學法學院學生，她在文中提到，她和楊彪的「相識始於學術崇拜」，在校期間聽過楊彪的講座和課程，當時覺得他是博學有趣的人，並在第一次線下單獨見面確認他是單身。二人發展師生戀，在半年後，楊彪來到作者住處吃飯，在那一晚發生了人生中的「第一次」。

文中，作者說：「我當時很恐懼，還沒有做好準備，捂著我的褲子，不斷跟他重申我真的是第一次，他堅持不戴避孕套，說他從來不戴避孕套，戴避孕套的話他就沒辦法做。」而楊彪很高興地說：「你是我睡過的第一個處女，我楊彪的人生也算圓滿了」。當時作者發現出血太多被子都浸濕了，以為那是他們愛的見證就保存起來。

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後來，楊教授誘惑作者與他發生性關係，並誇誇其談他們的戀愛模式不一樣，說：「你需要的是一開始就你屬於我、我屬於你，然後才可以發生關係做其他的事情；而我的模式是先睡一段時間再說，睡出感情我就可以留宿，第二天再一起吃早餐，慢慢地再幹點其他事情」。

作者後來發現楊教授劈腿多名女性，並發生不正當關係，感覺自己淪陷他給的感情圈套，成為玩物和發洩慾望的工具，明白楊彪不是想和自己結婚。

她在文中批評，「中山大學法學院楊教授作為高校法學院的教授道德敗壞，打著單身的幌子，以戀愛名義行玩弄女性之實。原來楊教授從學校開始就是耍我的，在玩弄我的感情，同時劈腿多名女性發生不正當關係，女性在他眼裏也僅僅是玩物和發洩慾望的工具。」

「但楊教授作為一位高校法學教授是否只要不違法就可以，而無需道德？我相信中大日後絕不允許這樣一個道德敗壞的人還留在學校毀我校百年聲譽；但如果這樣的人還留在了教師崗位，留在了學校裡面，我懇請各位家長、老師同學、在校的以及未來的師弟師妹們，一定要千萬警惕，遠離這個披著人皮的狼師！願悲劇不再重演。喜歡不是錯，無底線地欺騙玩弄感情才是錯。」她說。

有中山大學微信群組指，文章中的楊教授是民商法研究所的楊彪。（微博@Eliauk_Bi8bo_）

中山大學就法學院教師師德師風問題通報情況​。通報指，7月2日晚間，網上出現質疑我校法學院某教師師德師風的網帖。學校已第一時間按程序啟動調查，調查期間暫停該教師的教學工作。

中山大學法學院官網資料顯示，楊彪為中山大學法學院民商法研究所教授，研究領域為民商法學、法律與認知行為科學、法律經濟學，並任中國人民大學民商事法律科學研究中心研究員，曾任「廣州地區十大傑出中青年法學家」（2019年），「廣東特支計劃」青年拔尖人才（2014年）。