壽司郎廣州店禁員工講廣東話惹議　粵網民怒杯葛：挑釁本地人

日本迴轉壽司店壽司郎（SUSHIRO）在港「插旗」後人氣節節上升，每間門店幾乎都大排長龍。去年，壽司郎還進駐廣州，打開了內地市場的大門。

不過，有網傳消息指，壽司郎廣州門店禁止員工之間以廣東話溝通，引發大量不滿。雖然壽司郎方面發布聲明致歉，但不少廣東網民仍表示「唔會再幫襯」。



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近日，有網傳聊天截圖顯示，壽司郎廣州富力海珠城店的管理級人員「吳怡貴」在員工群組中下達命令稱，「發現上班再講粵語的，舉報到我這裡，將嚴格處理！」，還指「希望構建和諧的團隊，禁止用粵語聊天以及說髒話（口頭禪也不行）。」

相關截圖流傳後引發廣泛熱議，尤其在「保育廣東話」備受關注的情勢之下，大批廣東網民都指要杯葛壽司郎：「壽司郎還沒倒閉，在座的所有老廣都有責任」、「D嘎仔企業專門搞分化，呢世我都唔會去幫襯」、「聽唔明咪翻鄉下咯」、「五湖四海，只禁止你粵語，仲去幫襯嘅好好反省下」、「在粵語地區禁止粵語。這是挑釁本地人吧」。此外，亦有不少網民專門到相關門店的點評平台給予負評。

廣東廣播電視台《DV現場》欄目還專門到相關門店進行採訪，被問到同事之間交流是否不可以使用廣東話，有員工就指「這是方言，上班時間就不用，說普通話」。至於會否因講廣東話而被辭退或者罰錢，該員工就稱，公司暫時沒有具體的規定。

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及至周三（17日），「廣州壽司郎餐飲有限公司」發布聲明指，公司收到網民相關反饋之後高度重視，並在第一時間對事件進行核實，目前已對相關人員進行了嚴肅教育，對因內部信息傳遞表述不當引發的爭議和不適，向大家報以誠摯的歉意。

聲明又指，公司從未禁止員工以粵語與客人溝通，鼓勵員工基於自身條件，根據客人語言習慣，進行自由舒適的溝通。但在內部交流中，由於公司員工來自不同的地區，為了工作溝通更順暢，建議員工之間以普通話作為首要語言。

對於壽司郎相關做法，有內地律師認為，若公司只是基於員工來自全國各地，用普通話交流更方便，則不存在問題。但若基於上述要求，員工違反（講廣東話）了就被辭退或罰款，則或會涉及解除勞動合同等違法問題。