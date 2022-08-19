Donki在內地大受歡迎？　山寨版本1年開20間分店卻擬申請破產

深受港人喜愛的日本零售連鎖店Don Don Donki（驚安之殿堂，下簡稱Donki），疑似自2020年末進軍內地市場，並在1年時間內開設了20多間分店。

不過仔細一看，該店雖然裝修風格、產品種類都與Donki十分相似，但其「Boom Boom Mart繁榮集市」的店名卻暴露了自己「山寨」的定位。有內地傳媒近日報道指，「山寨Donki」母公司正準備申請破產。



Donki進駐香港後大受歡迎，如今已開設了多間分店。（資料圖片）

2019年，Donki進駐香港後大受歡迎，如今已開設了多間分店，但由於疫情緣故，香港與內地一直未能免檢疫通關，遊客也不能置身Donki感受港人的快樂。

2020年，一間與Donki極為相似的店舖空降內地市場。疫情爆發初期，兩名創辦人在在街邊以大力度折扣出售即將過期商品，反響卻十分熱烈，因此他們便創辦了Boom Boom Mart繁榮集市，惟因產品種類、裝修設計、品牌設計和定位等各方面因素，而被認定為「山寨Donki」。

值得注意的是，繁榮集市開業後還掀起一波打卡熱潮，不少顧客都到場拍照、購物。據了解，繁榮集市採取加盟模式，短短一年內就迅速開設了20多間門店。公司創辦人一度表示，要讓繁榮集市成為中國的Donki，甚至還有上市打算。

不過好景不長，繁榮集市自去年下半年開始就屢次傳出尋求出售的消息。有內地傳媒報道，自今年3月起繁榮集市還被多間供應商起訴，涉及多宗「買賣合同糾紛」案。據「天眼查」顯示，繁榮集市母公司在與供應商的糾紛訴訟中表示，「因業務已停頓，沒有現金流，準備申請破產。」