大陸網紅手搖飲「鹿角巷」真假難分　驚揭竟存在7千多間山寨分店

手搖飲品牌「鹿角巷THE ALLEY」在桃園發跡，後來爆紅成為大陸網紅店，可以說是遍地可見，不過近日被踢爆真正的直營店只有114家，超過7000家都是「山寨店」。鹿角巷陸續花了1億元（人民幣，下同）打假，要拆光山寨招牌。



據《央視財經》報道，十分喜歡喝奶茶的趙羽決定自己開間手搖飲料店，於是先後投資90萬元，但飲品的口味卻被很多顧客質疑，客流量越來越少，1年多後慘賠130多萬元。某日她接到電話，被告知自己和7000多個加盟商一樣被騙了，開的是「假店」！

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鹿角巷品牌負責人表示，2017年初開了第一家店後，品牌方在當年的9月開始申請註冊餐飲服務類商標，期間山寨門店的開店速度遠遠大於正版店鋪。「最誇張的時候，我們全國只有114家直營店，假的店有7000多家。」該負責任透露，當取得商標以後，進行一個打假和拆除招牌的行動，經濟成本達到1億元。

「網紅奶茶花1億打假7000家山寨店」的話題登上大陸微博熱搜，引發超高討論度。不少網友表示，「也就是說百分之九十五以上的人喝的鹿角巷都是假的」、「我說怎麼遍地都是鹿角巷，原來是假的比真的還多」、「鹿角巷太可憐了，當時這麼好喝」、「民間企業被山寨根本沒人管你，造個假冰墩墩第二天就被抓了」、「假的居然最多達7000多家，怎麼註冊通過的？」。對此，鹿角巷17日再作出回應，稱「對商標註冊細則不詳，讓假店鑽了法律空檔」，對此深表歉意。

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