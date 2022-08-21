眾籌款項黑中介抽成高達70%？　水滴籌：第三方平台惡意推廣收取

今年6月，內地眾籌平台「水滴籌」傳出其籌款中介抽成最高達70%。

今日（21日），水滴籌發聲明稱，所謂的籌款中介是由部分惡意推廣的第三方商業組織運作，為籌款人提供不正當籌款方式的服務，任何高於籌款額3.6%的費用，都不是平台收取。



今年6月，有媒體報道稱，使用水滴籌、輕鬆籌等籌款平台的用戶，被第三方組織或個人收取高額「推廣費」或「佣金」，甚至被抽走捐款的70%作為服務費。

8月10日，水滴籌風控監察負責人郭南洋介紹，去年底多次接到用戶的舉報和投訴，包括在業主微信群、購物微信群經常收到大病籌款的求助，發布求助者自稱是患者親屬，希望聊天群的成員給予幫助，由於發布次數過於頻繁，令人懷疑籌款的真實性。

水滴籌接到舉報和投訴後，成立了內部的專項調查小組。經查，發現確實存在一些機構或個人，主動聯繫各個大病籌款平台的籌款人，表示可以協助其轉發、推廣籌款鏈接，按照籌到款項的比例收取所謂的服務費、推廣費。

在微博上，經常會出現內容相同的求助信息。（微博＠拆台CT）

郭南洋稱，上述的惡意推廣主要有兩個特徵，第一是收費比例非常高，有30%、40%，甚至高達70%；第二是冒充籌款人的親屬，通過各種平台頻繁發布籌款鏈接。

值得一提的是，選擇和惡意推廣合作的籌款人，大部分是多次發起過籌款的患者，他們大多患有白血病、慢性癌，治療花費高且周期長，其家庭經濟難以承擔高額醫療費用。在多次籌款後，患者已無法通過其社交關係網再籌到錢，所以明知惡意推廣收取高額佣金，也只能無奈接受。

水滴籌在公開聲明中稱，6月17日，與輕鬆籌發布聯合聲明稱，從未授權任何第三方組織或個人向籌款人提供所謂的推廣服務。同月28日，水滴籌再對外聲明，大病籌款灰色鏈條不僅嚴重影響大病籌款行業的公眾形象，且籌款中介收取30%至70%的費用，侵害籌款人、捐款人的權益，已經構成違法行為。

水滴籌表示，將持續完善平台規則和風控體系，讓「灰產」從業者沒有漏洞可鑽。對於違法行為，水滴籌將向公安機關報案，配合警方將不法分子繩之於法。

水滴籌澄清，自2016年7月上線以來，一直是水滴公司全額補貼水滴籌平台的運營成本。直到今年4月，水滴籌試運行收取籌款金額的3%作為服務費，第三方支付平台收取 0.6% 支付通道費用，用於維持平台運營。

水滴籌強調，任何高於籌款3.6%的費用都不是平台收取，希望大眾能共同監督，若發現有機構或個人收取高額佣金，可向水滴籌平台舉報或向公安機關報案。