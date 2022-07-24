遊客玩「步步驚心」木吊橋不適昏迷　疑安全繩纏頸後高空墮亡

天津九頂山景區有遊客參與遊玩項目時不適昏迷，一度懸掛空中，隨後在救援時不慎從高空墮下，送院搶救後不治。



網傳影片顯示，一名男遊客疑走到木吊橋中段位置時不適昏迷，身體懸在半空中失去意識，一條疑似安全繩纏住他的頸部。三名工作人員先後從木吊橋右方走來，並嘗試合力將男遊客拉回橋上，但男遊客快被拉回吊橋時安全繩突然鬆脫，隨即墜落至谷底。

天津市薊州區文化和旅遊局通報稱，事發於上周五（22日）下午2時許，有遊客在遊玩九山頂景區「步步驚心」項目時突發身體不適昏迷，在工作人員的救助過程中，該遊客從高空墮下，後經搶救無效死亡。

當局已責令九山頂景區妥善處理後續事宜，配合做好事故原因調查。目前，該景區已全面停業整頓，對各類娛樂項目進行全面的安全隱患排查，嚴防類似情況發生。

同日下午3時許，湖北恩施地心谷景區亦發生同類事故。景區通報稱，年約10歲的男童潘某在家人陪同下游玩景區「步步驚心」項目時，不慎從懸空橋上墮下，隨即被送往恩施州中心醫院救治。

經初步診斷，潘某腰椎、胸椎骨折，頭皮裂傷，暫無生命危險。目前，縣文旅部門已責令關停該遊樂項目，並對景區進行全方位安全隱患排查。相關部門正調查事故原因。