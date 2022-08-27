有片｜安徽蕪湖4人跳廣場舞時遭雷擊　2人當場死亡

撰文：孫聖然
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安徽蕪湖一處空曠廣場上，有4人被雷擊中，事故至少造成2人死亡。目前，當地警方、消防等部門已介入處置。

《極目新聞》報道指，事發於南陵縣南陵廣場上，周五（26日）晚上，當地突然電閃雷鳴，廣場上4人不幸被雷擊中。南陵縣相關人員表示，事故造成2人死亡，另有2人被雷擊中後送院救治。

據現場影片顯示，隨著一聲巨響，一道閃電直插人來人往的廣場，有不少人受到驚嚇趕緊捂住耳朵。其後，可見2人疑似被雷擊中倒在一灘淺水中，有醫護人員上前救援。

雷擊過程：

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今次雷擊已是內地短短幾日內發生的第二宗相關事故，因此受到都格外關注，不少網民都質疑為何身處開闊的場地亦能遭遇雷擊，「難倒是當時在玩手機嗎？」

亦有網民解釋，因廣場較為空曠，周圍沒有高的建築物，所以人在廣場活動時很容易成為最高點、容易被閃電擊中。

據了解，蕪湖市氣象台當日晚6時25分曾發布布雷電黃色預警訊號，提醒注意防範。

及至周六（27日）上午，南陵縣應急管理局發布情況通報指，8月26日晚7時25分，南陵縣籍山鎮南陵廣場突發雷擊傷人意外事件，4名跳廣場舞群眾被雷電擊中。事發後，當局即時趕赴現場處置，經醫護確認和法醫初步檢驗，楊某某和李某已無生命體徵，符合雷擊致死特徵。一名傷者秦某某經南陵縣醫院急救後，身體狀況平穩無生命危險；一名輕微傷者張某某經治療觀察正常後已於當晚出院。

通報提醒，雷雨季節，雷電活動頻繁，民眾要做好防護、躲避，在室外遠離大樹、塔吊等高大物體，不要在空曠地帶、水田、河邊逗留。

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