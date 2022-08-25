雲南有新人拍攝婚紗照時，新郎遭雷電擊中，不幸身亡。



雲南麗江玉龍雪山景區急救中心工作人員證實，一對新人昨日（24日）拍婚紗照時，新郎遭雷電擊中，其他人沒事。

有遊客稱，事發於昨日下午3時許，在景區的藍月谷附近，當時斷斷續續下雨，但一直都沒有行雷閃電，「好像只有那一下」。

《都市快報》引述目擊者報道，當時一道雷突然劈下來，瞬間發出強光及巨響，在場遊客一回頭就發現有兩人被雷電擊中，婚紗照拍攝團隊的攝影師和化妝師則大喊要打110、120求助，「女生就援了一會就被搶救回來了，男生就一直沒有動靜，等到後面醫護人員來了還在搶救」。

醫護人員到場搶救傷者。（影片截圖）

事件在微博上引起熱議，除了希望逝者安息、家屬節哀，更有不少人提出今次只是意外事件，希望新郎家人不要認為新娘「剋夫」。

網民睇法：

真的世事無常，不知道明天和意外哪個先來，新娘要怎麼接受啊



新娘該多傷心啊……



我更擔心新娘會被她村里人謾罵說她剋夫 ​



婚紗攝影店安排拍攝日程時，應該更嚴謹一點。玉龍雪山天氣不好，難道沒考慮過會有安全隱患？不改日期和行程真的很不負責。



下雨天不拍不行嗎，簡直了



我就希望新娘別被迫背上一些莫須有的罵名



為啥要雨天拍婚紗照啊。這新聞真的太讓人難受了吧 ​



天啊，明明是高高興興去拍婚紗的卻發生了這種事情，新娘肯定受到很大的打擊。概率這麼小的事情偏偏在拍婚紗照這一天發生了。



真的世事無常.不知道明天和意外哪個先來.新娘要怎麼接受啊



封建迷信真的害死人，我們社會應該多多去抨擊無中生有的封建迷信之說，21世紀了，任何一個無辜的人乃至家庭都不應該受到封建迷信的戕害，那真的會是一生的陰影。



藍月谷風景區位於雲南省麗江市玉龍雪山東麓。（新華社）

據中國天氣網，雲南是全國雷暴高發區之一，全省大部分地區年均雷暴日數達60天以上，每年的5至10月是雷暴高發期，滇西、滇南的部分地區年均雷暴日數達90多天。

玉龍雪山位於麗江市玉龍納西族自治縣境內，共有13座山峰，山勢連綿起伏，似銀龍飛舞，故得名玉龍雪山。其主峰扇子陡海拔5596米，南北長35公里，東西寬13公里，面積960Km，高山雪域風景位於海拔4000米以上。

玉龍雪山的雨季主要集中在6至10月，雨季基本每天都會下雨，但大部分局部陣雨，而且三里不同天，一般不影響正常遊玩。