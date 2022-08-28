內地專家提「00後工作加碼」惹議　網民炮轟：工資加了嗎

中國生物技術公司營銷中心副總經理張軼楠近日在直播節目中表示，應該給「00後」工作「加碼」，吸引多達4億次閱讀及近6萬條討論；但也引發許多網民撻伐：「工資加了嗎」、「專家成天有時間瞎掰掰，明顯工作不飽和，可以增加工作強度嘛。」



張軼楠在內媒《第一財經》聯合京東企業25日共同推出的直播節目《益企會客廳》中表示，「在我們的工作中，我真的是覺得，95後和00後——是可以給他們加碼的」。

她並指出，「我們確實沒有對00後的工作強度有什麼差異化，相反我覺得00後、95後都受過很好的教育，生長在我國經濟發展非常好的階段。他們有自己的興趣和愛好……」

然而，多數網民不認同其觀點，指出「憑什麼工作強度要加碼，加也可以，工資加了嗎」，「加錢」的留言不間斷，還有網民說「00後準備接過996的大旗」，也有人諷刺：「專家要不你別幹了，讓00後來幹吧」。

華東師範大學工商管理學院的易凌峰教授提出「全面薪酬」概念，針對00後的需求，通過訂製化的福利提高員工滿意度，增強員工企業歸屬感。（新黃河）

華東師範大學工商管理學院的易凌峰教授則在同場節目中認為，00後一方面很現實，需要賺錢，另一方面也需要成長，因此光有財務的薪酬是不足夠的。易凌峰提出「全面薪酬」概念，針對00後的需求，提供關愛性的福利、平等的管理方式、職業發展的規劃和管理以及壓力舒緩。通過訂製化的福利提高員工滿意度，增強員工企業歸屬感。

美國《自由亞洲電台》報道訪問一名在上海有多年工作經驗的90後梁先生，其近年與一些00後職場新人有過接觸。他表示根據他的觀感，00後對加班比90後要更加抗拒，「00後一旦工作很辛苦，或者領導壓榨，他們做得很不開心，就很容易換一份工作。我見到的00後要加班心情就很不爽。」

內地就業競爭壓力愈來愈大，不少年輕人選擇「躺平」。（資料圖片）

河南95後陳先生則說，95後與00後有明顯差別，前者工作得過且過，還沒有達到「00後」老闆批評兩句直接掉頭不做的程度。

報導訪問了中國旅美學者吳祚來指，00後出生環境正好是中國的經濟上升期，成長過程中享受了很多的家庭照顧。因此，對高強度的勞動與不理想的工作環境會本能反感。

內地問答網站知乎有網民認為，00後可能會促進《勞動法》的實施與落地，而不再是空中樓閣，但也有不少人悲觀地認為，落實《勞動法》的希望很渺茫。