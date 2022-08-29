廣西景區發現兩條「水中殺手」鱷雀鱔　用兩日排乾池水捕撈做標本

近日，河南省汝州市中央公園雲禪湖水域發現被稱為「水中殺手」的外來物種鱷雀鱔，當局用時一個月將湖水抽乾以捕捉鱷雀鱔，事件引發廣泛關注。

廣西一處水池同樣也發現了鱷雀鱔，當地漁政部門用2天時間將池水排乾，找到了兩條大型鱷雀鱔。



據內媒《南國早報》報道，在6月初，一名市民在廣西桂平西山景區的水池發現了一條特別的魚，這名市民拍下了照片，經過與影片對比，懷疑是鱷雀鱔，於是立即向政府部門反映情況。

桂平市農業綜合行政執法大隊漁政中隊到現場核查，確認有鱷雀鱔。由於六七月當地降雨量比較大，景區水池蓄水滿，加上景區水池與山頂水源連接，在降雨量持續增加的情況下，無法排乾池水捕撈。

鱷雀鱔性情兇猛，主要以捕食水中魚類為主。（人民日報）

至8月24日，漁政中隊使用電水泵對水池進行抽水，用漁網圍捕鱷雀鱔。8月25日上午，池水被抽乾後，兩條鱷雀鱔被抓到，經過稱重，體重分別為7.02公斤和8.32公斤。同時被捕捉上岸的還有20隻巴西龜和70多公斤羅非魚。

漁政中隊隨即將鱷雀鱔做標本處理，並對羅非魚和巴西龜進行無害化處理。

報道又指，走訪廣西本地大型花鳥市場發現，多家商家將鱷雀鱔作為寵物魚出售，每條價格在25元至40元人民幣之間。

廣西水產科學研究院高級農藝師施軍表示，鱷雀鱔為大型兇猛食肉型魚類，主要生活於淡水，食量很大，幾乎沒有天敵，一旦遺棄在開放水域中，隨著其生長速度的變化，周邊的魚類可能會被吃得一乾二淨，「即使是大魚，也會被牠攻擊而受傷」。