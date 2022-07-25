瀋陽核酸檢測員被欠薪罷工　當地衛健局：已匯款至外判公司

網傳遼寧瀋陽有檢測人員被欠薪，多人罷工，部分核酸點張貼了「停止檢測」的通知。

瀋陽市沈河區衛生健康局工作人員回應稱，有關款項已直接匯給外判公司，「此前應該是政府財政部門晚轉了幾天，22日已經由財政部門撥了這筆款項，且款項是直接匯給瀋陽盛京服務外包有限公司，不經過局裏」。



《天目新聞》報道，被拖欠薪金的核酸採樣員張涵（化名）介紹，自己在今年瀋陽疫情較為嚴峻時，報名成為核酸檢測員，當時是瀋陽市沈河區衛生健康局委託瀋陽盛京服務外包有限公司（下稱「瀋陽盛京」），在招聘平台上發布公告，「我們是和瀋陽盛京簽署的臨時用工協議」。

遼寧瀋陽有檢測人員被欠薪罷工。（微博＠疾風忍法帖2022）

張涵提供的臨時用工協議中顯示，乙方同意由甲方派遣至瀋陽市沈河區衛生健康局工作，乙方的工作崗位、地點由用工單位確定並由用工單位負責日常管理。同時，協議上明確規定崗位工資標準為4000元/月，甲方每月的15日，以轉帳形式支付乙方工資。

張涵透露，從5月份至今，自己只收到一筆工資，當時與採樣員投訴後，才由瀋陽盛京墊付薪金，「收到的是5月份的工資，6月和7月的工資一直沒收到，問了瀋陽盛京方，他們工作人員回應稱是局裏錢沒發下來」。

針對部分核酸點張貼「停止檢測」的通知，張涵指出，核酸檢測點出現人員罷工現象實屬無奈，「現在我所了解到僅沈河區被拖欠工資的核酸採樣員就有數十人，大家都可以等，但需要瀋陽盛京或者區衛生健康局給出明確時間」。

報道指，協議上的瀋陽盛京聯絡電話，實際屬於遼寧中企人力資源服務有限公司。後者的工作人員稱，並不了解瀋陽盛京是什麼公司，旗下亦沒有招聘過核酸採樣員的崗位。

愛企查顯示，瀋陽盛京公司地址為瀋陽市沈河區悅賓街1號方圓大廈，但臨時用工協議中卻是瀋陽市大東區小河沿路3號，且瀋陽盛京的法定代表人與遼寧中企人力資源服務有限公司法定代表人同名，遼寧中企人力資源服務有限公司是瀋陽盛京的股東之一。