A級通緝犯「賞金」僅4元　靠民間眾籌懸賞的第三方平台是否合法？

公安部規定，A級通緝令是為了緝捕重點通緝的在逃人員而發布的命令，懸賞金不少於5萬元（人民幣，下同）且上不封頂。

然而，A級通緝犯歐陽志鵬卻因其少得可憐的「賞金」引起網民熱議，不少人更調侃稱「太慘了，這才是真正的無人在意」、「當你感覺自己不受重視，沒人在乎的時候看看這個」。



據今年6月的《央視新聞》報道，公安部發布A級通緝令，公開通緝12名電信網絡詐騙集團重大頭目和骨幹人員，其中包括歐陽志鵬。網傳圖片顯示，歐陽志鵬只有4元賞金。

事實上，4元賞金並非出自官方渠道，而是一款名叫「人民賞金」的App。該App會歸納、分類公開的通緝令，網民則通過App打賞，賞金用於獎勵給公安認定對被抓捕有貢獻的人，以及執行抓捕的一線公安。截至昨日（29日）上午10時許，App內顯示的在逃嫌疑人有1927名，累計賞金達8166.15萬元。

歐陽志鵬只有4元「賞金」。（微博＠馬克少年）

據介紹，用戶可在人民賞金App上隨機選擇一名通緝犯作打賞，點擊後會彈出打賞頁面，可自行選擇打賞一副手銬、10根警棍、100輛警車或1000間牢房。其中，1水滴等於1元，但6元起充，最高可以充值100元。

《紅星新聞》報道，歐陽志鵬的懸賞金一直有所增長。人民賞金App顯示，截至昨日上午11時，其賞金為202水滴（元），網傳圖片上的人民幣符號「¥」已被水滴取代。

民間懸賞平台

目前，人民賞金App由武漢鼎入鑫科技有限公司（下稱鼎入鑫科技）運營。該公司的監事袁先生介紹，創立人民賞金平台的初衷，其一是解決通緝令沒有地方張貼的問題，二是有通緝犯賞金太低，「我們覺得應該發揮一下民間力量」。

袁先生透露，雖然App累計賞金超過8000萬，但網民打賞的佔比非常少，且至今沒有舉報人領過錢。據人民賞金App排行榜，在尚未落網的通緝犯中，賞金最高為鄧廷富，共1000013元，但僅13元為網民打賞，餘下100萬來源於海南省警方。

在尚未落網的通緝犯中，賞金最高為鄧廷富，其中100萬來源於海南省警方，僅13元為網民打賞。（紅星資本局）

他提到，近日都收到不少網民提問，包括公司內部成員結構、賞金情況，甚至有人要求公開打賞明細，「那怎麼可能？可能會（遭到通緝犯）報復」，強調系統不會留存打賞人的任何信息。目前，網民打賞的賞金仍在鼎入鑫科技的帳上，他希望盡快找到第三方監管平台或託管平台處理有關款項。

對於人民賞金App是否涉嫌非法集資，袁先生認為，該App與直播平台的打賞類型相似，但App上的《用戶充值須知》列明，該平台將淚滴充值寫為個人消費行為，不屬於眾籌、捐贈等行為，淚滴收入屬於平台收入，其有權處理相關款項。

據介紹，當通緝犯落網後，平台顯示的水滴會換算為金額，在扣除公安發布通緝令時設定的獎勵數額後，通過公益基金會定向發放給公安獎金獎賞的同一人，該人也可通過平台直接提出申領。

律師指出，人民賞金App有「商務合作」的欄目。若平台以打賞通緝犯為噱頭，從而尋找商務合作對象，就涉嫌將疑犯本人及其個人信息商品化。（紅星資本局）

律師：或涉集資詐騙罪

四川法畔律師事務所律師張金鳳指出，人民賞金App可能涉嫌侵犯疑犯的個人信息權，也可能涉嫌集資詐騙。她舉例，App右上角有「商務合作」的欄目，若以打賞通緝犯為噱頭，從而尋找商務合作對象，平台就涉嫌將疑犯本人及其個人信息商品化。

張金鳳認為，上述行為不屬於在合理範圍內處理公開渠道獲取個人信息，該平台存在違反《個人信息保護法》從而被行政處罰的法律風險。另外，若該平台是以打賞通緝犯為噱頭，騙取用戶打賞，在金額達到刑事立案追訴標準的前提下，可能涉嫌集資詐騙罪。

泰和泰律師事務所律師韓放指出，人民賞金App背後的商業邏輯不清晰，難以判斷其主觀目的性、社會危害性等，是否涉嫌犯罪仍有待商榷。