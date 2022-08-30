搭巴士未戴N95口罩遭罵「缺德」　大連翁違反政府規定被警帶走

內地的本土疫情持續，各地仍實施嚴格的防疫措施。周一（29日），遼寧大連一名長者乘搭巴士時，因未有佩戴N95級別口罩引起其他乘客不滿，最終還被警察帶離車廂。事件一度登上微博熱搜榜首，有網民就質疑「以後是不是得帶防毒面具了？」



據網傳影片顯示，一名坐在巴士前排的長者因只佩戴了普通醫用外科口罩而非N95口罩，引起了部分乘客的不滿，車廂內一時間喧鬧聲四起，有乘客說「趕緊下去吧、下去吧」，還有乘客罵他「缺德」。

影片中可見，巴士中其他乘客則均有佩戴N95口罩。最終，當地警方接獲乘客報警後趕到巴士車廂，將這名老人帶離，期間有位警察還說，「大爺，這不是個人聲明，這是政府規定的。」

話題「大連老人沒戴N95被警方帶下公交」登上微博熱搜。（微博）

網民點睇：

「罵人家缺德的人才更缺德吧」。



「車上乘客有多餘的給老人一個不行嗎」。



「以後不穿防護服，都不能出門」。



「以前武漢那麼嚴重也沒強制要求戴N95」。



「N95滯銷了嗎」。



「百年後怎麼評價這段歷史」。



「大連賣N95的和政府是合作夥伴嗎」。



「21世紀了，以前不明白那些年代的瘋狂，越來越明白，一個新冠就是照妖鏡，真的魔怔了」。



「高溫天，許多老人有肺心病普通口罩戴久了都難受，現在還要求n95，還真把人趕下車了」。



值得注意的是，大連政府28日確有發布相關通告，暫定從8月29日零時起至8月31日24時止，對全市公共交通進行適當管控，所有司乘人員、乘客均需規範佩戴N95或以上級別口罩，有發燒、咳嗽等症狀，禁止乘坐公共交通，對未遵守防疫要求造成疫情傳播的，將依法追究責任。

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另外，因應對公共交通進行管控，大連巴士、地鐵的班次都被調整至極為稀疏，有網民爆料指，29日的城區內巴士站、地鐵站都大排長龍，民眾要用力擠才能成功上車，而車廂內亦非常擠逼。

據了解，調整後的大連巴士線路早晚高峰時段每30分鐘雙向對發一趟車、8:30-16:30期間每2小時雙向對發一趟車；而地鐵12號線早晚高峰正常運營，8:30-16:30期間停運。