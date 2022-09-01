深圳爆跳舞群組被立案調查　網傳舞廳涉色情當局闢謠

深圳的新冠肺炎疫情持續，當地周四（1日）通報新增62宗本土感染，其中26宗個案的發病前軌跡均涉及同一間舞廳，當局展開立案調查。

據了解，涉疫舞廳疑似為色情場所，有網傳影片顯示，多對男女除下口罩在燈光昏暗的環境中相擁搖晃，他們身體緊貼並不時觸摸到對方的敏感部位。



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位於福田區東園路7號東園大廈四樓的「華星舞蹈藝術中心」，近日爆發聚集性疫情，並導致疫情爆發式擴散傳播。當局經過調查後發現，多宗陽性個案曾到訪此地，相關群組活動軌跡已涉及全市多區及個別省外地市。

截至周三（8月31日）晚6時，相關群組已報告28宗個案，且聚集性疫情仍然存在外溢擴散風險。目前，深圳市當局已立案調查華星舞蹈藝術中心，並指將依法依規嚴肅查處。

值得注意的是，華星舞蹈藝術中心的名稱雖看似為一間舞蹈培訓機構，但實際上內部卻「暗藏玄機」。多條網傳影片顯示，舞廳內的燈光昏暗，多對未佩戴口罩的男女緊緊相擁著「跳舞」，他們不時對對方做出挑逗行為甚至親吻。據了解，這正是舞廳內極為流行的「成都莎莎舞」。

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有資料顯示，成都莎莎舞是一種在舞廳內與舞女共跳的雙人舞，由貼面舞演變而成。而貼面舞又分為兩種，一種只有面部緊貼，身體不接觸的整桶貼面舞；而另一種則是整個身體都緊貼在一起。由於成本低廉、場所偏僻等因素，後者越來越流行甚至「長盛不衰」。

另據華星舞蹈藝術中心發布的通知顯示，試營業期間的門票為50元人民幣一位，男士買一送一、女士免費。此外，舞廳還招聘會跳慢舞且形象氣質佳的舞女，聲稱「日薪上千」。

不過，「深圳發布」對此發布通報指，網傳涉「深圳華星舞蹈藝術中心」跳舞等影片，經核實，片中的裝修、背景、燈光等場景與實地不符。「請大家不信謠、不傳謠。目前公安機關已依法依規對華星舞蹈藝術中心進行立案調查。」