超2000元的中秋禮盒不含月餅惹議　網民不解：老婆餅入面都無老婆

臨近中秋，相信不少人已購買月餅、水果等準備過節。在內地，近期卻屢傳月餅食安問題，甚至有天價月餅的出現，當中最誇張的，莫過於一盒要價超2000元（人民幣，下同），卻沒有月餅的「中秋禮盒」。



內地屢傳月餅出現食安問題。8月30日，廣東佛山有學生切開月餅後，發現月餅中有一條黑色電線。9月3日，山東棗莊有市民在超市購買月餅，掰開後發現有蟲和蟲卵，但生產廠家表示，月餅是在250°C高溫下生產，不可能有蟲卵和蟲子，懷疑是超市儲藏不當引起。

除了食安問題，月餅價格同樣備受關注。《每日經濟新聞》報道，在北京SKP內，半島酒店的月餅專櫃有多款要價500元至上千元不等的月餅禮盒，其中一款「中秋禮物籃」，包含一份茶葉禮包、一盒龍酥糖、一盒巧克力、一盒蜂蜜糖和一盒辣椒醬，標價為2398元。

銷售人員介紹，今年規定月餅禮盒不能混裝，因此將月餅從禮盒中剔除，但月餅可以額外購買加入禮盒中，以售價2398元的「中秋禮物籃」為例，最多可以加入一盒標價498元的月餅。此外，半島酒店的紙質宣傳單上僅標註月餅的尺寸，並沒有明確淨含量；其小程序在購買月餅禮盒禮品卡的界面，並無月餅禮盒規格等內容的詳細介紹。

雖然「中秋禮物籃」要價超過2000元，但不少網民都認為並無不妥，且中秋禮盒都是明碼實價，總不能因為市民買不起而禁止商家出售。

網民睇法：

老婆餅不也沒有老婆嗎



誰規定中秋禮盒必須有月餅了



人家是中秋禮盒，又不是月餅禮盒，為什麼一定要有月餅？



半島酒店的月餅這個價格不是很正常嗎，本來就是有錢人住的酒店，那裏出的月餅能便宜嘛



空氣月餅0糖0脂0卡



包裝比月餅值錢



反正又不坑窮人，管它的



明碼標價的話，沒有問題



半島酒店的「中秋禮物籃」標價為2398元。（中新網）

今年6月，國家發改委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局，聯合發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》（下稱《公告》），明確鼓勵經營者生產、銷售物美價廉的盒裝月餅，提出對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管；經營者應當將銷售單價超過500元盒裝月餅的交易信息，妥善保存2年，以備有關部門依法查核等。

《中國市場監管報》指出，根據國家發改委成本調查及相關數據情況，盒裝月餅生產成本約70元/盒，市場上單價200元以下的盒裝月餅佔比80%以上，而單價500元以上的月餅佔比約1%。

近期，國家發改委部署各地對商超、酒店、餐廳月餅銷售情況開展巡查，每日監測線上月餅銷售，多渠道收集涉及天價月餅的問題線索。國家發改委已正式向有關部門移交一批涉及單價500元以上盒裝月餅的問題線索，有關部門正在核實情況，對確認存在違法違規行為，將依法予以查處。