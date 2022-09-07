「天下第一村」華西村或臨破產　據報遭遇擠兌負債近400億元

位於江蘇省江陰市的華西村，又名「天下第一村」、「華西都市村」，幾十年來憑藉發展鋼鐵、紡織和旅遊三大支柱產業令每一位村民都過上了「土豪」的生活。不過，據悉華西村已負債近400億元（人民幣，下同），或將面臨破產。



+ 3

事實上，早於去年就有網民爆料指，「華西村某廣場大量人群冒雨排隊，疑似辦理財務方面的手續」，不過當時華西村相關負責人就回應表示，華西資金充足，「投資人排隊兌現資金是正常的兌付，年底年初出現集中兌付是非常正常的。」

惟近日，再有內地媒體報道指，江蘇華西集團有限公司今年剛過就疑似遭到「擠兌」，大批村民持三年期股份要求公司兌現。報道指，由於產業優勢不再、知名度逐漸下降等因素，昔日「家家戶戶住別墅、配豪車」的華西村現時已負債369億元，或將面臨破產。

據了解，「擠兑」是銀行業的固有名詞，是指在銀行券流通的條件下，銀行券持有者爭相到發行銀行券的銀行要求兑現貴金屬貨幣的現象。當一間銀行的信用發生動搖，準備金不足，銀行券兑現發生困難，就會發生擠兑。擠兑可能使一間銀行倒閉，甚至波及整個銀行業。一般是指存款戶集中地大量地到銀行提取現鈔。

其實，早在2016年，就有媒體報道稱華西村已經負債近400億元，而且負債率還在持續攀升。

+ 3

回顧發展歷程，華西村作為景區於1978年正式對外開放；「華西村」A股股票1999年於深圳上市，華西村股份有限公司成為中國第一間以村命名的上市公司，還被內地多間官媒譽為「中國農村第一股」；2020年，華西村入選「全國鄉村旅遊重點村名單」。

據了解，在原村書記吳仁寶的帶領下，華西村施行農田集中承包制，使大多數農民擺脫了土地的束縛，為工業發展提供了足夠的人力資源。與此同時，鋼鐵、紡織和旅遊產業發展成為華西村的三大支柱產業。2004年華西村村民的人均工資已達到12.26萬元，是全國農民人均收入的41.76倍，城鎮居民人均工資的13.01倍。2007年，該村鋼鐵產業收入達到巔峰，收入高達250餘億元。但自2008年以來，華西村鋼鐵企業的成績呈一路下滑趨勢。不過，2012年，華西村總收入仍高達524.5億元。

以鋼鐵產業為例，「華西法蘭」曾一度壟斷日本50%以上的進口份額，長期處於有價無市的狀態；英國、美國年度五分一的進口額亦來自華西村。但鋼鐵在華西村的總營收中常年不到一半，旅遊和紡織的創收能力絲毫不弱鋼鐵。

不過，有內地媒體認為，85歲的吳仁寶2013年病逝之後，華西村便失去了核心人物，伴隨著鋼鐵價格降低、紡織業遷出東南沿海往西部地區或東南亞轉移、旅遊業出現頹勢，華西村的產業優勢不在，開始一蹶不振。

截至2018年3月末，華西集團負債總額達393.32億元，資產負債率達68.64%，其中有息負債為284.86億元，一年內的短期負債201.91億元。而同期貨幣資金為76.82億元，受限部分50.73億元，資金缺口顯而易見。