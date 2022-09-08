迪士尼玲娜貝兒公仔中秋著「喪服」？　網民嫌晦氣惟銷量未受影響

迪士尼角色玲娜貝兒（LinaBell）自去年9月發布以來，就頗受年輕人的喜愛，其「周邊產品」更一度供不應求，甚至有人揚言願以一支茅台進行交換。

時隔一年，玲娜貝兒的熱度依舊不減，上海迪士尼樂園近日推出中秋限定款公仔，惟玲娜貝兒的中國風造型引發不少爭議，有聲音質疑相關服裝為「喪服」。



據《極目新聞》報道，上海迪士尼官方旗艦店商品圖片顯示，玲娜貝兒中秋限定款公仔身著「荷花刺繡服飾」，前襟向左掩，屬於典型的「左衽」設計。從消費者收到的實物看，公仔身著服裝確為「左衽」，但同系列的鑰匙圈款玲娜貝兒服飾則為「右衽」。

所謂左衽與右衽，相關論文資料稱是在服飾發展之初，人們為了方便自己所從事的活動而形成的不同朝向。為了方便右手活動，中原地區以右衽者居多；而遊牧民族為了騎射便利，則多為左衽。故此，左衽在古代史籍中還多用來描述少數民族服飾。

不過，隨著禮樂制度的建立，服飾禮儀亦隨之建立。有儒家文化觀念就認為「衣左衽者有兩類：死者、夷狄之人」。儒家禮制要求唯有死人才能左衽，生人左衽不合禮制，這一觀點還一直延續至清代。

因此，今次推出的玲娜貝兒公仔的服裝還被指是「喪服」：「不僅有一點點粗野，似乎還有一絲絲晦氣」、「花大價錢買了個不吉祥的玩偶，想想就讓人下頭、「她（玲娜貝兒）是個不會說話的狐狸，還穿著左衽的服裝，換你你不會害怕麼？」。但還有網民認為「左衽」的運用場景並不是這麼狹窄，古代番夷亦是著「左衽」，「玲娜貝兒是『洋狐狸』著『左衽』沒有問題」。

內地網購平台中玲娜貝兒公仔價格更被炒至近千元人民幣。

不過，相關爭議並未影響銷量，在內地網購平台中玲娜貝兒限定公仔的價格更被炒至近千元人民幣。而針對上述質疑，上海迪士尼樂園官方旗艦店周三（7日）回應指，已經對該問題進行反饋，會持續關注。

事實上，據了解，兩漢時期「左衽」是區分中原人和夷狄之人的標誌。但根據各地出土的漢畫像石與畫像磚顯示，中原地區的官吏、婦人、奴僕、神仙等都有衣左衽的情況，這或許能夠說明左衽不是指具體的服飾特點，而是儒家的一種文化觀念。

去年十二月，逾5000名遊客在上海迪士尼徹夜排隊購買玲娜貝兒限量公仔：