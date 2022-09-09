杭州屋苑闖入不速之客　全身雪白「北極狐」可愛更具鏡頭感引圍觀

浙江杭州建德壽昌湧金花苑小區日前出現一名不速之客，有業主報警指該處有一隻疑似狐狸的小動物闖入，而其毛色全白，嘴巴尖尖的，讓他一度誤以為是薩摩耶犬。最終經鑑定，該隻小動物是白狐，也有北極狐之稱，但並非野生的，目前已交由相關部門進行安置。



事發於上周六（3日）晚上，接報後，建德壽昌派出所民警立即趕到現場，發現了該混身雪白、擁有大卻蓬鬆的尾巴的白狐。由於情況少有，不少業主和商戶聞訊後都前來圍觀，嘖嘖稱奇，甚至有人大晚上11時多還專門搭的士過來看熱鬧。

該白狐吸引不少民眾圍觀拍照。（錢江晚報）

白狐也給了足面子，雖然當有人靠近時會稍有警惕，但始終溫順地在草坪上來回踱，也肯接受現場人士給牠的火腿腸、水等，看著不怕人。

民警猜測，牠可能是被人當寵物在家飼養，於是維持現場秩序之餘，也派員到附近幾個小區排查，惟無果，隨後聯繫了林業部門。而在此期間，小白狐和現場群眾混得愈來愈熟，上躥下跳地和人類們互動，還發出「嚶嚶嚶」的叫聲，且當見到有人拿手機時，還會乖乖配合坐下擺姿勢。

最後，小白狐在一度突破捕獸網後，終於經鐵絲網被裝進工作人員帶來的籠子，前後費了近兩個小時。而林業部門檢查鑑定，該白狐確實不是野生白狐。

據悉，白狐屬於外來物種，在內地不屬於國家級保護動物。雖然樣子可愛，但其由於本身攜帶病菌且極具野性，因此其實並不適合作為寵物飼養，且民眾一旦被抓傷須及時接種疫苗。