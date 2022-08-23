「中國最後女酋長」馴鹿伴去世享壽101歲　曾言：動物和人是親戚

中國最後一位女酋長瑪麗亞·索的家人22日發布訃告稱，瑪麗亞·索在她鍾愛的馴鹿身邊去世，享年101歲。



官方媒體《中新社》報道，訃告稱：瑪麗亞·索年歲已高，各項身體機能逐漸衰竭，於2022年8月20日2點27分逝世，享年101歲。最近，雖然身體狀況不好，但還是想上山去看看她養了一輩子的馴鹿，只想回到馴鹿身邊。最後，母親在獵民點安詳離世。

瑪麗亞·索生於1921年，鄂溫克族，畢生和她的族人生活在位於環北極地區泰加林帶最南端的山林中。她是茅盾文學獎獲獎小說《額爾古納河右岸》主人公的原型，被世人譽為「中國最後的女酋長」。

瑪麗亞·索和她的馴鹿。

瑪麗亞·索能歌善舞，年輕時相貌清秀。她從小練就了打獵本領、尋找馴鹿的本事和管理獵民點的能力，許多男人都不是她的對手。她的父親，是奇乾部落的酋長，屬於鄂溫克的著名家族索羅共氏。她大哥昆德伊万曾見過毛澤東、周恩來，並擔任過額爾古納左旗副旗長。

她因固守山林發展馴鹿產業，而深受鄉民的尊重，丈夫去世後，因其擅長打獵和管理族群，她成為中國最後一支使鹿部落裡的女酋長。她在90多歲還在山上飼養馴鹿，想著傳承中國獨有的馴鹿文化。

阿龍山獵民點幾戶獵民的數百隻馴鹿。

瑪麗亞·索常說：「馴鹿就像我的孩子一樣，我非常愛它們。」

「山林是我的家，是馴鹿的家。這麼藍的天，這麼白的雲，我只想守在馴鹿的身邊。」她也說：「動物和人是親戚，我們能夠聽懂動物的語言，我們的祖先能藉神靈之口重述人類的智慧。」

「母親一輩子生活在山林裡與馴鹿為伴，帶領著使鹿鄂溫克族從原始社會步入今天的幸福生活。」她的女兒得克沙·何說

獵民給馴鹿餵摻有食鹽的豆餅。

國家民族事務委員會在2017年8月7日曾經發表《瑪利亞·索和她的馴鹿、山林》稱，鄂溫克族是中國唯一放養馴鹿的民族。歷史上，瑪利亞·索的先祖幾度遷徙，他們的一生都離不開馴鹿、獵槍和原始森林。

世界上十幾個飼養馴鹿的民族，包括鄂溫克人、埃文基人、薩米人、涅涅茨人等，至今都沒有圈養馴鹿成功的例子。馴鹿與人為伴，但還是半野生狀態。馴鹿對食物非常挑剔，不吃草，更不吃飼料，對污染分辨能力極強，寧願渴死也不會飲用自來水或瓶裝水。

400多年前，瑪利亞·索所在的使鹿部落沿著泰加林林際線從更加寒冷的西伯利亞列拿河上游來到這裏放牧馴鹿。馴鹿屬於北極圈，是一種中型鹿，雌雄均生角，還沒有完全被馴化。使鹿部落人逐漸摸索出了一套適應大興安嶺氣候、食物等自然特點的養護馴鹿的方法，鄂溫克族成為中國唯一放養馴鹿的民族。

有人類學研究者認為，鄂溫克人以敬畏自然、崇尚自然的文化內涵，以「萬物有靈」的薩滿教理念，守護了大興安嶺的綠色。薩滿的祈禱中總是感恩大自然的饋贈，並虔誠地認為，人、馴鹿、森林是平等的。