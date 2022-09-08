湖南BB口腔粘食物殘骸被誤診腫瘤　專家醫生索3萬手術費惹議

中南大學湘雅醫院的主任醫師劉翔峰，早前被指為了中飽私囊給病人進行不必要的「人工肛門」手術，導致病人需「終身掛屎袋」，事件一度引發引論高度關注，劉翔峰亦因涉嫌嚴重違法被長沙市當局調查。

不過，劉翔峰的風波似乎並未起到有效震懾作用，涉事醫院近日再爆「黑心」醫生的誤診醜聞，專家醫師竟將黏連在兒童口腔中的蓮子殼診斷為「腫瘤」，並讓家長交3萬元（人民幣，下同）手術費用。



內地媒體報道，一名家長近日發文表示，8月25日發現自己11個月大的孩子上顎處有黑色硬塊，於是到湖南省兒童醫院進行檢查，經建議後又到湘雅醫院這類「大規模」醫院檢查。

家長於是花302元預約了該醫院口腔頜面外科特需專家翦新春的號，據了解，這位特需專家的掛號費用較普通專家貴出了10倍之多。公開資料顯示，翦新春是主任醫師，現任中南大學空腔癌前病變研究所所長、湖南省口腔醫學會會長等職。

不過，家長就表示，上述醫師在看病期間非常冷漠，並粗魯地掰開小孩頭部，經一番檢查後診斷黑色硬塊為「先天性胚胎瘤」，還要求繳付3萬元的手術費用，手術的麻醉方式將採用全身麻醉。

但因湘雅醫院沒有住院床位的原因，家長又帶孩子輾轉至湖南省人民醫院檢查「腫瘤」情況，但在檢查期間醫生用棉簽輕輕一捅，黑色硬塊就脫落，家長這才意識到所謂「腫瘤」原來是蓮子殼。

網民評論：

「謀財害命」。



「感覺湘雅醫院就一屠宰場」。



「這樣的醫院如果不整治會有更多人上當受騙」。



「幸虧是沒有床位，不然還得感謝他們妙手回春呢」。



「湘雅的事放國外，這個醫院就沒了，賠錢都賠不起」。

