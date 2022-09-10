中秋｜美團外賣：鮮活大閘蟹銷量按年增144%　冰皮等月餅增166%

內地大閘蟹和月餅暢銷，據美團外賣近日介紹，中秋節前一周，與去年同期相比，「鮮活大閘蟹」的搜索量增長逾30倍，銷量增長144%，北京、成都、深圳、廣州、武漢成中秋前吃蟹最多城市；冰皮、鮮肉月餅等的銷量增長166%，月餅整體銷量增長90%，北京、上海、成都、深圳、廣州成購買月餅最多城市。



據《南方日報》報道，美團外賣介紹道，今年中秋前一周月餅品類銷量，在排除「美心流心奶黃月餅」等禮贈商品外，部分散裝月餅也受到歡迎。其中，保質期相對較短，對配送時效性要求高的月餅種類排名靠前，例如有冰皮月餅、鮮肉月餅等，銷量按年增長達166%。在消費者何女士看來，比起動輒那些七八百甚至上千人民幣，價格全花在包裝上的月餅禮盒，外賣的散裝月餅既保證了節日的儀式感，也更加經濟實惠。

大閘蟹方面亦走俏，家住北京的徐女士介紹，她去年在網上買了蟹券想當作中秋禮物送給親戚，結果人家要排好幾個月才兌上，令她非常尷尬，到今年則索性直接用外賣買。她表示，雖然陽澄湖大閘蟹還沒有，但其他地方螃蟹也不錯，最重要的是下完單立刻可以收到新鮮活蟹。而透過「本地供給+即時配送」，鮮活大閘蟹現在能夠做到最快30分鐘送到消費者手中，最大程度保證了商品的新鮮。

美團外賣相關負責人表示，消費者「即時消費」習慣逐漸從應急走向日常，無論是日常購買還是應急送禮，即時零售平台都能夠在今年中秋滿足消費者的購物需求，未來他們也將聯合更多商家，豐富平台供給，帶給消費者更好的購物體驗。