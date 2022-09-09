中秋節｜內地高溫大閘蟹缺貨　港供應商：經韓國來港檢疫亦不順暢

明天（10日）是中秋節，「八月十五，菊黃蟹肥」，中秋節是賞月品蟹的好時節。不過今年中秋，內地的大閘蟹受到極端高溫影響，未能發育成熟，令嚴重缺貨已成板上釘釘。

本地供應商新三陽負責人接受《香港01》記者訪問，表示現時貨源很不穩定，令整體成本上升。但他認為比起內地貨源因素，更大問題是經韓國轉運來港時，檢疫不太順暢，以至價格難說得準。



內地官媒《中新網》周五（9日）報道，安徽蕪湖的大閘蟹賣家姍姍受訪指，現在全國市場內，大部分產區的大閘蟹都還沒完全成熟。每年8月中旬開始進入大閘蟹最後一次蛻殼期，只有順利完成了這次蛻殼才算成蟹。但8月以來江浙地區持續高溫少雨，讓這次脫殼並不很順利。再加上今年中秋有所提前，今年中秋前上市的大閘蟹，尤其是規格較大的，比往年要少很多。

蟹未「大個仔」 陽澄湖要等10月中上市

姍姍指，高溫不僅讓大閘蟹脫殼的時間後延，也讓湖中水草加速腐爛，影響了養殖環境。蟹農們雖用加氧機往水中打氧，但高溫天氣下，還是會損失部分未成熟的蟹。

江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹早前受到波及，價格慘跌且滯銷。不過現又因極端持續高溫，價格水漲船高。（網絡影片截圖）

江蘇省是大閘蟹的主要原產地之一，出產的陽澄湖大閘蟹以質素上佳聞名。蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞發言人姚水生表示，由於成熟時間較興化、洪澤湖等產區晚，中秋節「小批次上市」也基本無望，預計要等到10月15日集中上市。

大閘蟹價格也水漲船高。在北京市西城區的菜市場，有攤販售價¥30一隻，表示受到今年市場供應量變少的影響而升價。江蘇固城湖一名大閘蟹賣家則說，今年中秋大閘蟹價格或較以往翻倍。

優質大閘蟹 產地也料升2成

此前，江蘇省穩產保供調研組漁業生產水產品調研報告顯示，江蘇省各地高溫乾旱受災情況不容樂觀，總體情況蘇北好於蘇南，蘇州市、常州市受災情況較為嚴重，部分河蟹池塘每畝每日死蟹達到2至10隻。根據陽澄湖大閘蟹協會的資料，去年陽澄湖大閘蟹整體產量為1.09萬噸，預計今年3兩半到4兩的大閘蟹佔5成左右，大蟹的產量較往年要減少近2成。相關人員預測，物以稀為貴，今年優質大閘蟹的價格將上漲2成。

本地蟹供應商老三陽。（資料圖片）

二噁英陰霾未散 經韓轉運增成本

2016年11月，香港食安中心公布兩個江蘇太湖大閘蟹樣本，可致癌二噁英含量超標後，本港大閘蟹行業一落千丈，人人談蟹色變。雖然內地將外銷與內銷大閘蟹分開對待，外銷的經嚴格把關及多次化驗，成本貴三成，惟由2018年開始，內地當局便不再直接批出有效出口衛生證明予香港，故本地蟹商要取得貨源，其大閘蟹要「遊飛機河」到外地再轉口到港，頗為迂迴。

《香港01》兩週前曾報道，老字號老三陽董事總經理祁玉鳳表示，現時內地蟹商因當地盛行的直播帶貨，或早前已預售「大閘蟹券」，亦面臨供貨壓力。她稱，在貨源不穩的情況下，蟹商寧願先滿足本地市場，加上按現行規定，內地產大閘蟹不能直運香港，惟經韓國轉運的途中，大閘蟹必有折損，故或會減少供應至本港，價格亦隨之上升。

永富食品公司負責人陳錦輝。（資料圖片）

九龍城永富食品公司負責人陳錦輝則表示，應市的「六月黃大閘蟹」（即雄性童子蟹），現時售90至220港元不等，較去年約有15%加幅，每隻約3至5兩。但他預計今年大閘蟹的供應較緊張，相比過去的7至8兩，最大隻或僅得6兩，即成熟的大閘蟹數量有限。但他強調，接下來陸續有大閘蟹運抵本港，惟受物流成本上升，以及供應不足等因素影響，相信價格將飆升15%以上，「韓國運費都佔蟹價唔少錢，消費者可能要畀貴少少。」

內地屢現「蟹卡詐騙」商家走佬

內地近日有上千單「蟹卡詐騙」投訴，消費者指購買「蟹卡、蟹券」後聯絡不到商家，無法提貨，有的網上店舖直接不見，內媒指今年產量下降情況下，商家走佬、缺斤少兩、虛標產地、死蟹等「紙螃蟹」問題更趨嚴重。

江蘇省消保委有關負責人指，近年來，電商平台銷售蟹券引發的消費糾紛和違法違規行為廣受詬病，以次充好、蟹繩注水、虛假宣傳等問題頻出，呼籲消費者要明辨及留存證據。