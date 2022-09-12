江蘇一公司每位員工發放佔地近30呎中秋禮物　網民：怎麼搬回家！

9月9日，江蘇一公司發福利的「壯觀」場景在網上引起熱議。影片可見，每名員工面前擺放了一大堆中秋節禮品，網民甚至擔心他們難以搬回家。

該公司負責人指，近300名員工每人30件禮品，一共耗資27萬元（人民幣．下同），以這種方式發放福利「主要是為了儀式感」。



內地媒體《極目新聞》報道，網傳影片顯示，一家工廠的空曠區域正在發放物資，身著統一服裝的員工們排隊領取，場面十分壯觀。每個人面前的禮品都很多，放在地上佔地有兩三平方米，不少員工看起來興高采烈。

這是9月9日江蘇徐州豐縣一家公司發放中秋福利的場景。網民們紛紛表示羨慕：「有這樣的老闆，公司才會蒸蒸日上。」

（影片截圖）

9月11日，在徐州該公司從事銷售業務的一位女士指，當時全公司的人都前來領取中秋禮品，有月餅、啤酒、飲料、米、油、被子、洗衣液等，十分實惠，大家都十分高興。她是開車上班的，裝滿一後備箱拖回家。另一員工說，她是騎三輪車將禮品運回家的，一路上覺得很拉風（很潮）。

公司負責人指，該公司成立有十幾年，主要從事電動三輪車製造等相關業務，目前有近300名員工，絕大部分都是本地人，其中有近30%的員工在公司工作了10年以上。

（影片截圖）

公司在節日發放的員工福利一直很大方，雖然今年生意不算太好，但福利標準沒有變。所有員工的中秋禮品都是同樣的30件，人均900元左右，公司一共花了27萬元，春節時福利則發得更多。

該負責人稱：「中國人過年過節，需要一種傳統的儀式感，我們這樣發放禮品，就是為了保持這種儀式感。給員工發錢，他們一般會存起來，而從公司領了禮品，他們高高興興地搬回家，孝敬長輩或者送親朋都很好，儀式感也有了」。