內地掃金熱｜金價跌銷售長　中秋擺件、古法金飾投資金受熱捧

中秋來臨內地迎來掃金熱，北京黃金賣場現掃金熱，近期銷售增加的不只是首飾金，投資金價格連跌兩月，北京多家黃金銷售門店，金條銷售有所增長。



官方媒體《央視財經》報道，在北京市西城區的一家黃金首飾銷售門店，櫃檯前人頭攢動。工作人員表示，門店從8月中下旬就開始針對中秋消費旺季增加產品備貨。最近店裏的中秋擺件、古法金飾等產品受到消費者熱捧，黃金飾品銷售明顯增長。

一家門店的工作人員說，中秋節和國慶節也是傳統的婚慶旺季，多對新人結婚也帶動了婚慶類黃金飾品暢銷。中國黃金北京某門店店長劉娜稱，9月1日開始銷售就上漲，比平時增加10%左右，最近一周銷量增加20%左右。投資金銷量也增長在20%左右。

在投資金銷售櫃檯，重量在100克到200克之間的金條因其變現靈活等特點備受投資者青睞，是西城區一家門店店裏銷售比較好的產品。

2020年10月2日，湖北武漢市國慶節期間，一個小丑坐在購物街的一家金店裏。（Getty Images）

菜百首飾北京總店工作人員李洋認為，因為國際金價在下行過程當中，滿足很多投資者心理的預期，金條作為家庭資產的配置，非常適合長期投資，所以銷售明顯有所增長。

投資金的價格從今年7份開始就一直震盪下行，許多來店顧客覺得，黃金價格經歷短期下跌後，從長期來看還將上漲，店鋪最近的投資金銷量增長不少。

北京市東城區一家黃金門店，不斷有消費者走進店內向工作人員詢問金條價格。「個人感覺金價還可能會上升，自己感覺可能會升值，所以趁著節日過來看看。」北京黃金投資者。