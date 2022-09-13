黑龍江屋苑11寵物狗離奇中毒死　真兇竟為保安：不滿狗隨意大小便

許多有養狗街坊都會習慣到樓下遛狗，然而近期在黑龍江牡丹江一個屋苑，這個平常的習慣便為狗惹來殺機，社區內竟有11隻寵物狗先後遭毒死。到底是什麼人對狗抱有如此大恨意呢？經查，民警發現真兇竟是社區的一名保安，而他的作案理由僅是不滿狗在草坪隨意大小便。最終，他被判處有期徒刑3年7個月。



居民王紅（化名）養了一隻寵物狗，每天晚飯後她都習慣到社區的草坪上遛狗。然而日前繞了一圈回家後，其愛犬突然不適，不但腿都伸直了，還吐沫、失禁等。一開始，她認為是太熱所致，遂帶牠到涼快的地方。可是狗的症狀不減反增，最後更當場斷氣，讓王紅十分悲痛。

王紅懷疑愛犬是散步期間吃了帶藥物的東西而出事，思索一天後決定報警，結果才發現原來近期社區內已有11隻狗遇害，牠們皆曾口吐白沫，渾身抽搐，而且都是去過草坪。

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民警得到線索後，在公共區域內發現了有少量的雞肝，於是帶回化驗，同時調取了閉路電視畫面，結果發現屋苑保安王某形跡可疑。一開始，王某拒不交代，不過在公安機關對狗體內的血，以及胃內容物進行了毒理化驗分析，同時對路面提取的散碎雞肝進行毒理分析，並在王某的衣服袖口提取到與狗血及雞肝有相同的化學成分的鼠藥後，王某只好如實交代其犯罪行為。

原來，王某不滿屋苑業主所養的寵物狗在小區草坪上肆意大小便，「看著（狗）有點兒太煩人」，於是和業主沙某協商，後者托朋友購買鼠藥後交給王某，王某再用購買雞肝並用鼠藥浸泡，最後趁值班時將雞肝投放在草坪。據估計，被毒死的一眾寵物犬合計價值5萬多元人民幣。

法官審理認為，王某和沙某投放鼠藥，想要危害的不是特定的某隻犬或其他財物、動物，只要從草坪經過的兒童或動物，都有可能誤食並可能造成死亡的後果，還有可能在人或動物身上沾有鼠藥，傳播到他人的身上並造成傷害，客觀上造成了危害公共安全的後果，故兩被告的行為已經構成「投放危險物質罪」。

最後，兩被告均認罪認罰，且在案發後賠償了全部被害人的經濟損失，並取得諒解，故分別被判有期徒刑3年7個月和有期徒3年6個月。