長2米重逾100斤　浙江漁民意外捕獲龐大野生中華鱘後放生

浙江寧波有漁民捕獲到一條長達2米、重逾100斤的野生中華鱘，確認無受傷後將其放生。



浙江寧波有漁民捕獲到一條長達2米、重逾100斤的野生中華鱘。（微博）

中華鱘是國家一級重點保護野生動物，因與恐龍生活在同一時期、距今有1.4億年的歷史，還被稱為「水生物中的活化石」，在中國主要分布於長江幹流金沙江以下至入海河口，其他水系如贛江、湘江、閩江、錢塘江和珠江水系均偶有出現。

近日，寧波餘姚泗門鎮萬聖村的漁民沈文煥，意外捕獲到一條長達2米、重逾100斤的野生中華鱘，在檢查是否受傷及拍照向漁政管理人員上報後，將其第一時間放生。

沈文煥介紹指，這是他從事捕魚行業30多年來，見過最大的中華鱘，「體型這麼大的中華鱘我從沒見過。」

浙江寧波有漁民捕獲到一條長達2米、重逾100斤的野生中華鱘。（微博）

沈文煥稱，今次並非首次意外捕獲中華鱘，但在今年內就已意外捕獲和放生了20多條野生中華鱘。他說，「意外捕獲中華鱘，我們都會第一時間上報，如果有受傷就進行救助，沒有受傷就第一時間放生。」

沈文煥又說，「野生中華鱘是國家一級保護動物，放生是每一位漁民應盡的義務。我希望通過我們的努力，讓越來越多人認識這種『活化石』，從而帶動大家一起保護環境。」