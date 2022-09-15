內地專科生低薪就業難　調查：逾六成畢業生月薪低於5000元

內地應屆畢業生近持續面對就業壓力，近日，人力資源服務商「前程無憂」的一項調查顯示，專科生呈現低薪就業難處境，超過六成的畢業生實際月薪低於5000元（人民幣．下同）。



在新冠疫情衝擊就業市場之際，「前程無憂」調查了應屆及在校專科生的求職意願、職業和方向，結果顯示，相比重點大學的本科生，專科生預期薪酬達成率較低，63.8%的畢業生預期月薪為5001至8000元，惟已獲錄用通知的畢業生中，只有29.3%受訪者的薪資能達到這一區間，63.4%實際月薪低於5000元。

而重點大學本科畢業生月薪預期多為8001至10000元，且有43.0%的實際薪酬達到這一水平。另外，在認為高學歷越容易找到好工作的心態下，逾3成專科生畢業後優先選擇是繼續深造。

對於調查結果，上海復旦大學全球科創人才發展研究中心主任姚凱表示，技能型專科學生畢業後多數到工廠從事重覆性操作工作，若缺乏有吸引力的晉升管道或成長平台，薪資水準難以吸引技能人才，故建議積極打破專科學生的職業發展天花板。另有網民認為當前年輕人失業率快達20%，即便是本科生，有5000元亦相當不錯了。