中央智庫社科院：下半年就業難青年憂　收入恐降消費難振

中央政府智庫中國社會科學院經濟研究所日前接連發報告指，今年下半年內地就業壓力仍大，民眾擔憂收入可能下降，消費性需求大規模將不大可能成長。



內地媒體《澎湃新聞》報道，社科院經濟研究所7月5日發布報告指，5月份數據中，內地進口逐月相比仍處低檔，明顯低於出口恢復速度，反映生產驅動和消費驅動的進口需求均面臨較大障礙。

報告提到，內地加工貿易受疫情影響較大，企業中間品進口仍處低檔；疫情對就業的負面影響可能維持一段時間，下半年失業率可能仍處於高檔，人民收入較難上升，內地消費需求將下降，對進口形成較大壓力。報告分析，面對疫情的不確定性及對未來收入下降的擔憂，可能強化消費者預防性儲蓄動機，內地民眾的個人消費可能更謹慎，影響消費品進口。

2022年6月16日，北京十字路口，高峰時段交通繁忙，許多人戴著防護口罩。（Getty Images）

疫情不確定下，大城市、青年失業率續漲

社科院7月4日發表的報告也指出，5月份就業數據表現出2大特點：一是疫情推升大城市失業率，二是畢業季帶來青年失業率繼續上漲。

報告稱，受益於疫情好轉，消費復甦，內地整體失業率5月份已開始下降，但31個大城市失業率卻不降反增，原因有二。疫情對大城市企業的影響更強，湧入大城市的初創企業、個體工商戶等受挫嚴重，就業帶動力量下降；這波疫情主要集中在上海、北京等地，尤其經濟重鎮上海在疫情中受影響，就業吸納能力下降。

2022年6月16日，辦公室工作人員在北京核心商業區的檢測點排隊接受強制核酸檢測。（Getty Images）

報告認為，2022年內地大學院校畢業生人數創新高，企業招聘需求卻因疫情衝擊縮小，供需差距持續擴大。到7、8月畢業生正式離校，季節性失業還會升，失業率還可能再創新高。

報告指，因此產生的就業結構持續失衡必定拖累居民收入，進而降低居民的邊際消費傾向，提高預防性儲蓄動機。內地失業率持續攀升，存在結構性失業問題，說明市場恢復有效消費的形勢不容樂觀，恢復實際消費需求和消費能力還需時日。