鼓勵老人再就業　北京麥當勞招聘50歲退休人士　網民反應兩極

為鼓勵老年人口再就業，北京麥當勞日前招聘有退休證的50歲以上女士和60歲以上男士，每月工資在1,800到3,500元人民。由於內地青年失業率高，網民嘆「年輕人找工作已經夠難了」，但亦有網民認為在老齡化社會鼓勵再就業是好事，應該要支持。



《新華社》報道，中國老年人才網8月24日正式上線，目前總計有81個崗位，地點都在北京，包括養老機構院長、養老銷售、醫務社工、護士、養老客服等，工資水平集中在月薪3,000到30,000元（人民幣，下同）。

據中國新聞網，官方數據顯示，截至2021年，中國60歲及以上人口逾2.67億，佔全國人口總數的18.9%，其中60歲到69歲的低齡老年人口佔60歲及以上老年人口的半數以上。他們當中，相當一部分人仍有工作意願和能力。

中國老齡化加劇，政府鼓勵再就業。（VCG）

麥當勞服務員招聘需求中可以看到，北京一麥當勞招收退休人員做服務員，要求女性50 歲、男性60歲以上，且應聘需要退休證。實行彈性工作制，每週上4到5天班，每天4到8 小時，每月工資在1,800到3,500 元之間。

根據國家統計局發布的數據顯示，今年6月內地16-24歲城鎮青年失業率19.3%，是一個令人不安的數據，意味着每五個青年中可能有一個失業。因此對於老年人口再就業，有網民批評是「為難年輕人」、「搶年輕人飯碗」，但以有網民指出，其實北京麥當勞也有招聘年輕人，但都招不到工，反而是許多中老年人願意去快餐店打工。

據了解，中國老年人才網在首頁右上角設置了無障礙瀏覽按鈕，可任意放大字號，還可以使用閱讀功能，為老年網民提供閱讀需求。

中國老齡協會老年人才信息中心主任李偉介紹，在中國老年人才網基礎上，中國老齡協會還將建立全國老年人才信息庫，構建老齡人力資源服務平台。「 一網一庫一平台」共同構成中國老年人才信息服務平台，將填補此類平台建設空白。



根據第七次人口普查數據，中國65歲及以上老年人佔比已達到13.5%，比2010年上升4.63個百分點。毫無疑問，中國人口老齡化程度進一步加深。按聯合國標準，一個國家或地區的老年人口比重超7%，即可認定為老齡化社會，14%即表示「中度老齡化」。中國65歲及以上老年人口佔比達13.5%，老齡化問題已迫在眉睫。

8月17日習近平在遼寧瀋陽調查考研時稱，中國已經進入老齡化社會，老年人越來越長壽，對老年人的服務要跟上。要抓好老齡事業、老齡產業，有條件的地方要加強養老服務設施建設。