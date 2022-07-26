最難就業季｜民政部鼓勵畢業生創業　網民冀官員把崗位空出來

民政部日前出台《關於做好2022 年普通高校畢業生到城鄉社區就業工作的通知》指，高校畢業生在城鄉社區服務領域創業的，按規定落實稅費優惠、一次性創業補貼、創業擔保貸款等政策。社區綜合服務設施為相關提供社區服務的機構給予必要的場地支持。



官方媒體《央視》報道，《通知》提到，2022年所有新招聘城市社區專職工作人員崗位全部向高校畢業生開放，鼓勵拿出較多數量崗位專門招聘有志熱心服務群眾的高校畢業生。

《通知》表明，對在社區提供養老、托育、家政、物業、健康等服務的小微企業，符合條件的，可以按規定落實社會保險補貼政策。

報道指，據統計，在城市社區工作者中，35 周歲以下的青年人占到35%，他們已經成為社區治理的力量，為推動社區治理創新作出貢獻。全國目前共發布城市社區專職工作人員崗位數量8.2萬個，全部面向高校畢業生開放，其中2.5萬個崗位專門招聘高校畢業生。

2021年8月27日，通勤者下班時在北京商業區穿過十字路口。（Getty Images）

網民說：

「你怎麼不去，把崗位空出來給高校畢業生呢？」

「鼓勵大家都去當韭菜，掏空爹媽養老錢。」

「去小區當保安。」

「不然失業率太難看了？」

「社會都沒接觸就創業？你知道他們的本金從哪裏來嗎？他們知道市場要什麼嗎？」

「錢哪裡來？？創業賭10次輸9.5次。」

