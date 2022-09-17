iPhone 14｜海南免稅三款較香港平　慳超500蚊　網民卻批「小氣」

內地科技媒體《IT之家》發布了海南免稅店蘋果iPhone 14及14 Pro系列價格，顯示較蘋果中國大陸官網價格低約三四百元（人民幣）。不同免稅店價格則上下浮動50元左右。

其中更有3款價格較香港便宜，最多比香港平527港元。惟3款集中在iPhone 14機型，其他的14 Pro和14 Pro Max各型號仍一律貴過香港，惟14 Plus未給出價格。

不過內地網民顯然不太滿意便宜的幅度，有人稱差價「不夠機票錢」，也有人直言，只較原價便宜約3%並不是真的「免稅」，很小氣。



據香港01此前報道，9月8日，蘋果中國大陸官網顯示，iPhone 14售價由人民幣5999起，與去年iPhone 13發售時價格如出一轍。「iPhone 14系列沒漲價」也登上微博熱搜。

不過，整體來看，國行iPhone 14系列並非「完全沒漲價」。256GB、512GB、1TB版本其實有一定漲幅。例如同樣是512GB版本，iPhone 14比iPhone 13貴￥300。iPhone 14 Pro Max的1TB版本比iPhone 13 Pro Max貴￥500。

海南免稅店 與 香港官網 價格比較 海南免稅店 香港官網 （海南-香港）價差 CNY ≈ HKD HKD HKD iPhone 14 128GB 5689 6372 6899 -527 256GB 6459 7234 7699 -465 512GB 8089 9060 9399 -339 iPhone 14 Pro 128GB 7749 8679 8599 80 256GB 8629 9664 9399 265 512GB 10369 11613 11099 514 1T 12119 13573 12799 774 iPhone 14 Pro Max 128GB 8719 9765 9399 366 256GB 9599 10751 10199 552 512GB 11349 12711 11899 812 1T 13089 14660 13599 1061 （香港01製表）

至於本港價格，iPhone 14系列由最基本的iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max價錢分別是$6,899、$7,699、$8,599、$9,399起。較上年的13系列，只約貴100港元左右。

除了iPhone14 128GB款，國行官方售價較港行平約$139外，其他規格機型，香港行貨則仍具有明顯價格優勢，iPhone 14 Pro Max 128GB基礎容量版港行較國行平約$1,192，1TB版更平約$1,718。

圖為2020年7月1日，顧客在海口日月廣場免稅店選購手機等電子消費產品。（新華社）

國行「閹割」這些功能

不過《香港01》此前報道便提及，國行版iPhone 14系列，較港行功能有所「閹割」，受限於當地法例等因素，國行版暫不支援eSIM、Wi-Fi通話技術、FaceTime語音，以及透過同播同享，在FaceTime語音通話時分享電影、電視、音樂和其他App等功能。

而香港版iPhone 14系列，則與國行一樣，未具備海外其他版本提供的衛星SOS功能。即便這功能目前只在美國和加拿大提供服務。