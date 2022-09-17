iPhone 14｜海南免稅三款較香港平 慳超500蚊 網民卻批「小氣」
內地科技媒體《IT之家》發布了海南免稅店蘋果iPhone 14及14 Pro系列價格，顯示較蘋果中國大陸官網價格低約三四百元（人民幣）。不同免稅店價格則上下浮動50元左右。
其中更有3款價格較香港便宜，最多比香港平527港元。惟3款集中在iPhone 14機型，其他的14 Pro和14 Pro Max各型號仍一律貴過香港，惟14 Plus未給出價格。
不過內地網民顯然不太滿意便宜的幅度，有人稱差價「不夠機票錢」，也有人直言，只較原價便宜約3%並不是真的「免稅」，很小氣。
據香港01此前報道，9月8日，蘋果中國大陸官網顯示，iPhone 14售價由人民幣5999起，與去年iPhone 13發售時價格如出一轍。「iPhone 14系列沒漲價」也登上微博熱搜。
不過，整體來看，國行iPhone 14系列並非「完全沒漲價」。256GB、512GB、1TB版本其實有一定漲幅。例如同樣是512GB版本，iPhone 14比iPhone 13貴￥300。iPhone 14 Pro Max的1TB版本比iPhone 13 Pro Max貴￥500。
海南免稅店 與 香港官網 價格比較
|海南免稅店
|香港官網
|（海南-香港）價差
|CNY
|≈ HKD
|HKD
|HKD
|iPhone 14
|128GB
|5689
|6372
|6899
|-527
|256GB
|6459
|7234
|7699
|-465
|512GB
|8089
|9060
|9399
|-339
|iPhone 14 Pro
|128GB
|7749
|8679
|8599
|80
|256GB
|8629
|9664
|9399
|265
|512GB
|10369
|11613
|11099
|514
|1T
|12119
|13573
|12799
|774
|iPhone 14 Pro Max
|128GB
|8719
|9765
|9399
|366
|256GB
|9599
|10751
|10199
|552
|512GB
|11349
|12711
|11899
|812
|1T
|13089
|14660
|13599
|1061
至於本港價格，iPhone 14系列由最基本的iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max價錢分別是$6,899、$7,699、$8,599、$9,399起。較上年的13系列，只約貴100港元左右。
除了iPhone14 128GB款，國行官方售價較港行平約$139外，其他規格機型，香港行貨則仍具有明顯價格優勢，iPhone 14 Pro Max 128GB基礎容量版港行較國行平約$1,192，1TB版更平約$1,718。
國行「閹割」這些功能
不過《香港01》此前報道便提及，國行版iPhone 14系列，較港行功能有所「閹割」，受限於當地法例等因素，國行版暫不支援eSIM、Wi-Fi通話技術、FaceTime語音，以及透過同播同享，在FaceTime語音通話時分享電影、電視、音樂和其他App等功能。
而香港版iPhone 14系列，則與國行一樣，未具備海外其他版本提供的衛星SOS功能。即便這功能目前只在美國和加拿大提供服務。