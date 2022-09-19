九一八事變｜日軍侵華實證　國家首次展出迴轉式射擊鑑查寫真機

昨日（18日）是「九一八事變」91周年，多個城市鳴響防空警報，同時舉行撞鐘、鳴笛、廣場宣傳等活動。

在東北抗聯博物館展廳內，近日就首次對外展出國家一級文物——侵華日軍使用的迴轉式射擊鑑查寫真機。



寫真機是一架形似重機槍的軍用訓練器械，表面噴有黑漆，長97厘米，管口直徑8.3厘米，口內裝有攝影機鏡頭，尾部有木質把手，無鏽蝕，保存完好。在裝寫真機的木箱上印有「迴轉式射擊鑑查寫真機」、「第1307號」、「昭和十七年10月」、「六櫻社」等字樣。

迴轉式射擊鑑查寫真機。（微信公眾號＠東北烈士紀念館）

經鑑定，迴轉式射擊鑑查寫真機是日本陸軍航空兵使用的照相槍，仿製英式「海瑟」式照相槍，日本人稱之為「海瑟型」（ハイス型）。

寫真機上有瞄準鏡、扳機，通過反光鏡可準確看到彈著點和命中率，必要時可以通過扳機聯動攝像機快門拍攝射擊過程，用沖洗出來的底片觀察研究射擊的準確程度。

據介紹，此件文物是在哈爾濱平房區發現。1945年8月，日本戰敗投降，駐紮在平房區的日軍倉皇潰逃，倉庫與營房中的軍用物資及生活用品未有及時運走，大部分都被附近的平民百姓收藏。1996年，一名來自平房區的居民將此文物捐獻予東北抗聯博物館。

館長劉強敏介紹，迴轉式射擊鑑查寫真機的主要用途是安裝在飛機上，與飛機上的航空砲和航空機槍同時捆綁在一起使用，當航空砲和航空機槍發射時，寫真機就會同時啟動，跟蹤航空砲和航空槍的子彈，拍攝射擊最後達成的效果。