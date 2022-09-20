36歲歌手患口腔癌病逝引關注　浙江義烏、四川多地禁售檳榔

內地男歌手傅松2007年因參加選秀節目《快樂男聲》正式踏入演藝圈，近幾年卻因罹患口腔癌淡出幕前，至本月初不敵病魔離世，終年36歲。

傅松曾在社交平台上透露，自己是食用檳榔導致患上口腔癌，呼籲大家「珍惜生命，遠離檳榔」。他離世後，網絡上再次傳出要禁售檳榔。

近日，浙江義烏市就要求商家下架檳榔，永久性禁售；四川營山等地亦要求商戶下架檳榔。



《紅星新聞》報道，義烏市廿三里街道的便利店老闆徐先生稱，9月15日收到市監局通知，市內所有便利店要將檳榔全部下架，不得銷售。他透露，傅松因口腔癌去世後，近期到店內購買檳榔的顧客變少，「平時我們這買檳榔比較多的是一些喜歡抽煙的年輕小伙子，大家看到那個新聞可能會有點擔心」。

當地市監局工作人員在微信群發布的禁售通知。（紅星新聞）

義烏市市場監督管理局工作人員介紹，近期上級有關部門要求，浙江省內的食品經營者不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔製品。上述通知是永久性，現時先引導商戶下架處理檳榔，若之後商戶仍然銷售檳榔，相關部門會作出處罰。

浙江省市場監督管理局的工作人員稱，該省本月初開始下發有關通知，禁止檳榔作為食品銷售。

四川營山等地要求食品經營戶下架檳榔。（澎湃新聞）

除此之外，四川省多地要求商戶將檳榔全部下架。四川省南充市營山縣要求，各經營戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品；對食品經營場所銷售檳榔及檳榔製品的，立即聯繫食品經營單位下架，如有違法行為，將依法查處。

同時，成都市新津區花橋所開展檳榔製品專項清查行動，將校園周邊、超市、便利店、小型商場等作為重點檢查區域，深入排查違規銷售檳榔行為，同時利用線上外賣平台檢索違規銷售檳榔商家，再進行線下檢查。截至目前，共檢查便利店、超市等食品經營單位10家，發現有6家食品經營戶銷售檳榔的情況，已責令其立即下架。

在今年的「春雷行動2022」，四川廣元市市場監督管理局曾在行動中檢查檳榔產品銷售情況。在各類專項行動中，當局對792家校園周邊經營店開展重點檢查，其中有80多家存在經營檳榔製品。當局已要求商家下架檳榔製品，並禁止向未成年人銷售。

2013年7月17日，河南省安陽一銷售有檳榔的商店。（視覺中國）

近年，中國對檳榔監管政策愈趨嚴格。2017年，原國家食品藥品監督管理總局將檳榔果列入一級致癌物；2019年，湖南省檳榔食品行業協會要求湖南所有檳榔生產企業，從該年3月7日起停止國內全部廣告宣傳。

2020年，最新版的《食品生產許可分類目錄》未有列入「食用檳榔」，即檳榔不再作為食品管理，也不能頒發《食品生產許可證》，檳榔作為食品的生產許可和監管已缺乏依據；2021年9月，國家廣播電視總局辦公廳發布通知，要求停止利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。

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