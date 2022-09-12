36歲歌手傅松患口腔癌病逝 曾嚼檳榔6年需做手術切除左臉
撰文：中天快點TV
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內地男歌手傅松2007年因參加選秀節目《快樂男聲》正式踏入演藝圈，除了發行過多張單曲，也曾出演古裝劇《少年包青天》、擔任主持人，影歌雙棲，只是他近幾年來鮮少出現在熒光幕前，沒想到竟是因罹患了口腔癌、為專心抗癌而淡出。不料，一名同樣罹患口腔癌的病友日前就在TikTok（抖音）上發出影片，證實傅松不敵病魔離世的噩耗、終年36歲，震驚各界。
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經常在抖音分享生活、工作日常的傅松，曾在去（2021）年跨年夜發出影片，豈料文中竟寫下：「本該高高興興快快樂樂的，沒想到，迎來的卻是癌症這個惡耗」，透露自己6年前曾罹患口腔癌，沒想到最近癌症再復發，而他也決定過幾天進行手術、切掉左臉。樂觀的傅松在手術結束後，也一直在抖音平台上分享罹癌患者的日常，展現堅強抗癌的模樣，豈料如今竟傳來離世噩耗。
同樣罹患口腔癌的抖音網紅「雨褲哥」10日更新影片，哀慟證實傅松離世的悲訊，同時也在影片中以文字寫下傅松其實是擁有6年檳榔史的口腔癌患者，「這將是我最後一次聊他的事，因為今天早晨，得到了一個不幸的消息，傅松，他永遠地離開了我們，願他在另一個世界，再沒有檳榔、沒有痛哭、沒有癌症，同時也警醒了正在嚼檳榔的人，關愛自己的口腔、遠離檳榔！」
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