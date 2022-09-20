核酸檢測報告過期被拒入餐廳　台灣遊客與商家互罵「沒素質」

大陸防疫措施嚴謹，民眾出行或乘坐公共交通工具時，都需要出示健康碼及核酸檢測報告。

然而，微博上近日傳出影片，片中一名台灣籍男遊客因核酸檢測報告過期，被餐廳老闆拒絕入店後，竟當場大罵「中國人沒素質」，又反駁稱「我又不是中國人」。



網傳消息稱，事發於9月18日，該名男遊客到杭州西湖景區遊玩，當他打算到景區內某餐廳用餐時，卻因為其核酸檢測報告過期，被餐廳老闆拒絕入店。

雙方當場起爭執，老闆「你怎麼沒素質，這麼壞啊」，男遊客即破口大罵「中國人沒素質就是你」，當老闆回懟說「就是你，這麼年紀輕輕的」時，他立即反駁稱「我又不是中國人」，老闆則稱「你不是中國人，那你是哪裏的鬼？」

有知情者稱，男遊客核酸檢測報告過期，需要重新做核酸檢測才能入店，但他不願意，才與餐廳老闆起爭執。不少網民認為，男遊客核酸檢測報告過期，老闆不讓他入店是合情合理，又建議老闆應報警處理。

網民睇法：

笑死了，核酸過期不肯重做，進不去店就罵人了？



報警嘛，這種東西趕緊驅逐，省得哪天又蹦出來污人眼



我很好奇這人為什麼沒被打....



雙方都不戴口罩，近距離爭吵。



很機車耶



「素質」2個字，都變成當前罵人不帶髒字的代名詞了。試問，當從某人口中說出這2個字的時候，他自己本身是否做到了「有素質」？



既然他已經公開聲明自己不是中國人，那麻煩當地公安機關沒收他的台胞證，如果沒有護照和口岸簽證，可以以偷渡者刑拘了。

