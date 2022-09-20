消失109天號召力未減　李佳琦低調重返直播間　觀看人數超3000萬

今年6月3日，内地直播主、有「口紅一哥」之稱的李佳琦，在直播時端出坦克車造型蛋糕後，直播立刻中斷。

雖然官方未有評論事件，但李佳琦自此在內地社交平台及直播間消失。在停播109天後，李佳琦今晚（20日）終於回歸，低調現身淘寶直播間宣傳產品。



李佳琦回歸後的首場直播中，背景寫上「理性消費 快樂購物」，直播間吸引大批觀眾收看，截至晚上8時15分，其直播間觀看人數超過3000萬。

截至晚上8時15分，李佳琦直播間的觀看人數超過3000萬。（影片截圖）

在本場直播中，李佳琦宣傳的產品以日常生活用品及衣物為主，包括洗潔精、垃圾膠袋、消毒液、內衣褲、波鞋等。

李佳琦一直活躍於內地直播平台，但今年6月3日，李佳琦在直播介紹奧利奧（Oreo）餅乾時卻端出一盤「坦克車造型蛋糕」，直播立即被中斷。由於直播翌日是六四事件33周年，李佳琦疑似觸犯禁忌，此後3個月都未有在直播間及社交平台上現身。

至於有「直播一姐」之稱的知名電商主播薇婭（本名：黃薇），因在2019年至2020年期間偷逃稅，去年12月20日遭浙江杭州市稅務局稽查局追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

在公布處罰結果當日，薇婭直播間、微博帳號、淘寶店舖先後被下架處理，隨後全網帳號均被封禁。處罰結果公布後，薇婭及其丈夫董海峰先後發布致歉聲明。截至目前，薇婭仍未復出。