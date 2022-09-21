前恆大經濟學家：iPhone 14證蘋果盛極而衰　華為曾「甩幾條街」

前恆大首席經濟學家，現為內地獨立經濟學者的任澤平，周二（20日）在微博發表對蘋果新推出手機的評價，稱iPhone 14（系列）可能是「蘋果帝國盛極而衰的標誌」，又指「動態島」是「偽創新」糊弄消費者，「估計後面的創新可能是彩色手機殼」。

他又指，當年華為「性能甩蘋果好幾條街」，卻遭美國霸權手段遏制，否則蘋果必然節節敗退，認為蘋果已淪至要靠政府保護和壟斷立足，已沒創新可言。



任澤平稱，自從喬布斯去世後，一間再無創新和進取精神的企業開始吃老本，「怪不得歷來不買成長股、不喜歡創新、只喜歡壟斷（護城河）的巴菲特重倉蘋果」，「現在好了，乾脆推出『靈動島』等偽創新糊弄消費者」。

他續指，當年華為高端旗艦手機「硬剛蘋果正面，性能甩蘋果好幾條街，正在攻勢如潮」的時候，美國利用霸權手段遏制華為崛起，否則蘋果必然在全球節節敗退，「也不知道蘋果在這背後有沒有起不良的作用，華盛頓的院外利益遊說集團歷來很強大」。

iPhone 14 Pro配備的動態島備受消費市場關注。（蘋果）

任澤平續教育消費者稱：「所以，蘋果粉們該醒醒了，如果一家企業淪落至靠壟斷、政府保護，還有什麼創新可以期待？更何況，還受益於中國高科技旗艦企業被不公正待遇、被打壓。同時，希望國產品牌榮耀、小米、OPPO、VIVO加大研發，推出真正有創新、高品質的產品。」

惹來網民群嘲：不懂也可以慎重發言

不過，這篇微博發布後，隨後迎來網民留言「群嘲」。截至周三（21日）上午10時半，熱度排行最靠前的幾則留言分別是：「芯片性能大致上公開透明，不懂也可以慎重發言，請你說一下華為哪個型號的手機『性能甩蘋果好幾條街』？」、「真正應該反思的這些國內手機廠商，蘋果這麼不思進取還吊打他們。」、「不懂也敢說這麼大聲？讓我內心對你之前內容的信任度瞬間降低很多」、「現在才來吃愛國這碗飯，太晚了」。

另外也有網民反諷，其所說「一家企業淪落至靠壟斷、政府保護」是否指恆大，揶揄其前恆大經濟學家的身份，也有人問「恆大近來好嗎？」。

圖為榮耀CEO趙明。（資料圖片）

榮耀CEO：超越蘋果非遙不可及 華為曾實現

事件讓人聯想起手機品牌榮耀CEO趙明，本月稍早前接受內媒訪問時，曾表示榮耀要超越蘋果更多是指產品層面，及在中國高端手機消費者的選擇層面，又稱「要打造超越蘋果的產品，並不是遙不可及的，華為也曾經實現過。」

公開資料顯示，榮耀2020年與華為品牌「剝離」。

趙明說，蘋果沒甚麼可怕，「iPhone14發布後，它的標準版跟iPhone13相比沒有大變化」，又稱榮耀Magic系列在硬件配置、體驗上都有自身優勢，「目前，超越蘋果是榮耀的核心價值追求，蘋果是非常值得榮耀尊敬的對手，在品質、體驗、品牌打造上有很多值得學習的。」

任澤平此前因發表印錢生育論，微博等帳號被禁言。（資料圖片）

年初拋「印錢生育」論被禁言 轉行「情感博主」

任澤平今年初曾發表「印錢生娃」言論，稱，央行應多印2萬億元人民幣，用10年讓社會多生5000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，還稱「一定要抓住1975年至1985年出生的人還能生的時間窗口」，言論隨即引發巨大爭議，但他回應稱自己是經過長期科研論證得出結論。但也有許多人留言表達支持，並稱只要國家多補助，願意生孩子。這次言論隨後很快被微博和微信刪除，其微博和微信公眾號隨後也突然被禁言。

自2月27日微博、微信禁言結束後，任澤平開始大談感情觀、人生觀，因此被質疑是否轉型「情感博主」。今年4月15日晚間，任澤平在微博發文承認：「各位媒體朋友，不用問了，統一回覆：已轉型情感博主，雞湯作家」，令不少人錯愕。