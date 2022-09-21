山東男子歐洲騎馬回國被舉報「虐待動物」　網民：上次主角是唐僧

古有唐三藏騎白馬西天取經，今有山東男子騎白馬從歐洲東行回國，不過當他經過荷蘭境內時被舉報「虐待動物」，行程因此受到阻滯。



綜合內媒報道，今年2月，32歲的山東男子徐智顯牽著自己心愛的小白馬，從西班牙出發開始一路東行，目的地為中國的東海岸，他記錄行程的影片還在各大社交平台中走紅。近日，當他經過法國、比利時到達荷蘭境內時，卻被人以「虐待動物」為由向當地警方舉報。他和白馬被調查了2日之後，又因沒有證據被放行。

惟當地警察之後找來獸醫為白馬體檢，並稱白馬身體有舊傷，按照動物保護組織的相關要求，「不適合長途跋涉」。徐智顯在影片中說，自己和白馬已經在荷蘭一周了，當地警察要求三周後再次為白馬複查。

對於行程受阻，徐智顯感到無奈，並稱可能選擇提前結束行程，「說不定我們就找個農場停下來，不再走了。」

據了解，出生於1990年的徐智顯，老家在菏澤市鄄城縣，2009年高中畢業後到歐洲留學，2017年研究生畢業之後在意大利做補習老師。

去年年底，他突發奇想決定從歐洲一路騎馬回國。按照他最初的計劃，以每天30公里的速度東行，預計會在一年後抵達中國邊境，隨後他便開始根據自己的計劃買馬匹、學騎馬，並於2022年2月20日踏上行程。