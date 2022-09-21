四川地震｜堅守崗位開水閘避免村莊被淹沒　水電工失聯17天後獲救

9月5日，四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震，至今造成93人遇難，25人失蹤。

今日（21日），災區傳來好消息，在地震中失聯17天的水電站員工甘宇，在雅安市石棉縣猛虎崗被尋回。



《央視新聞》報道，失聯17天的甘宇被猛虎崗的老鄉救至家中，目前他的生命體徵平穩，精神狀態良好。當地正安排救援人員將他接回山下。

報道指，地震發生時，灣東水電站員工羅永和甘宇堅守水電站，爬上大壩緊急打開兩個水閘，避免下游村莊被淹，自己卻被困失聯。9月8日下午，羅永率先被救出，甘宇卻因體力不支，只能留在山上等待救援。

地震前的灣東水電站。（封面新聞）

羅永自述，地震發生後，他在慌亂中看到電站壩前水位明顯上漲，應該是廠房機組因地震停機，此時必須立即提起洩洪閘門，否則洪水會漫過大壩，威脅下游村莊幾百人的安全。

然而，當時通向洩洪閘的路段已被滾落的石頭蓋住，山上還不斷有落石，他只能踩著垮塌的山石衝上大概10層樓高的大壩壩肩，將2個洩洪閘陸續提起，水開始往下流。隨後，羅永遇到了高度近視且眼鏡已經丟失的甘宇。

9月7日，兩人往電站外走了約2、30公里，甘宇因體力不支，選擇原地等待救援。羅永則繼續向前走想辦法求助。9月8日上午，羅永通過放煙霧獲救。救援隊曾發現羅永為甘宇搭建的臨時庇護所，但甘宇當時已離開，他們只能沿著腳印搜救，其後發現疑似甘宇的貼身衣物，推斷對方或已出現失溫情況。

救援人員在山上搜尋甘宇的身影。（封面新聞）

《封面新聞》報道，找到甘宇的村民倪太高是王崗坪鄉躍進村的村民，他聽聞救援人員在附近搜尋甘宇，由於自己對猛虎崗一帶地形較熟悉，於是出外幫忙尋人。

今日上午7時，他隨身帶了兩瓶飲料和一些糖果出發，徒步兩個多小時後，在一處山坡聽到有人呼救，尋過去便發現躺在樹林中的甘宇。

倪太高描述，甘宇身上衣服破爛，腿上有傷，「他狀態還可以，就是看到我大哭了一場，說還好遇到了我」。目前，甘宇已被轉移到猛虎崗管護站，正等待直升機將他送院。