江蘇鹽城一老太誤將窗戶當作家門　懸掛露台外僅靠兩根晾衣桿支撐

江蘇鹽城濱海縣，一名患有阿茲海默症的老太19日誤將露台窗戶當作家門，不慎懸掛在四樓露台外，命懸一線。其後民警及時趕到現場，成功救下老太。



內地媒體《現代快報》報道，9月19日下午4時，江蘇鹽城濱海縣公安局巡特警四中隊接到情報指揮中心緊急指令，稱濱海縣城某小區，一名老太太懸掛在四樓露台外，僅靠兩根晾衣桿支撐。

在場警員和輔警確認樓層後，立刻前往老人所住房屋外，但敲了許久的門始終無人回應。情報指揮中心的民警在派警的同時，聯繫專業開鎖人員前來協助救援，在民警到場後數分鐘內，開鎖公司成功將房門打開，民警合力將老人拉了上來。

整個過程僅用10多分鐘，因救援及時，老人並未受傷。經了解，老人患有阿茲海默症，老伴已去世，當天恰巧子女都不在身邊，想要出去透透氣的老人誤把露台窗戶當成了通往外面的門才出現了驚險一幕。

阿爾茨海默病——記憶減退、詞不達意、思維混亂

阿爾茨海默病，是老年期癡呆最主要的類型，表現為記憶減退、詞不達意、思維混亂、判斷力下降等腦功能異常和性格行為改變等，嚴重影響日常生活。年齡越大，患病風險越大。積極的預防和干預能夠有效延緩疾病的發生和發展，提升老年人生活質量，減輕家庭和社會的負擔。

國家衛生健康委老齡健康司司長王海東9月21日曾介紹，中國60歲及以上老年人中約有1000萬名阿爾茨海默病患者。健康中國行動老年健康促進行動將「65歲及以上人群老年期癡呆患病率增速下降」設為結果性指標之一，國家衛生健康委在部署2022年基本公共衛生服務工作時明確，各地要結合實際開展老年人認知功能初篩服務，對初篩結果異常的老年人，指導其到上級醫療衛生機構複查。