四川地震｜男子失聯17日後獲救　當野人經歷曝光　父：比我有出息

四川瀘定地震發生後，一名28歲男子失蹤長達半個多月，及至昨日（21日）才被發現，隨後送往醫院，奇蹟般無大礙。

而他這段時間猶如野人的山野生活也終於曝光，要靠野果和山泉維持營養，夜晚要在樹叢中避雨避寒，被發現前，則因體力不支在山中躺了兩三日。這段求生經歷也讓家人大為感動，其父表示，「兒子，你比我有出息。」



堅守崗位開水閘避免村莊被淹沒

瀘定縣灣東水電站員工羅永稱，9月5日地震後，他和28歲的同事甘宇放棄第一時間逃生，緊急打開兩個水閘，避免了下游村莊被淹。兩人堅守水電站一夜後，9月6日一早一起向外逃生，中間打通電話和公司取得聯絡。9月7日，甘宇因體力不支，讓羅永出去找救援，兩人就此分開。9月8日，羅永依靠找到的火機，點燃柴火後被救援人員發現。被困75小時後，羅永通過救援直升機被運送到瀘定縣城。

9月9日，當地起霧、下雨，對甘宇的救援無法開展。9月10日，成都和德陽兩支消防救援隊伍搭乘直升機飛赴指定地點開展搜救，救援隊伍由10多名專業消防救援人員、當地嚮導和之前被救回來的羅永組成。

甘宇（圖右一）和躍進村村民倪太高。（川觀新聞）

一名參與搜救的人員接受傳媒訪問時稱，救援人員搜遍了甘宇可能在的區域，沒有發現人，「這兩天我們連夜都在山上找他，住也住在山上。發現了兩處臨時搭建的庇護所，但未見人，發現了腳印，推測是甘宇的，但後來腳印逐漸消失了」。

9月21日，在與瀘定縣灣東村直線距離達數公里的石棉縣王崗坪鄉躍進村，村民倪太高在當地一處名為猛虎崗的山崗中發現了失聯第17日的甘宇，隨即將他送醫。9月22日，甘宇母親陳女士表示，得知兒子活着的消息，一家人都很激動。「我們一直沒有放棄。」

現場照片顯示，近視的甘宇未佩戴眼鏡，身上衣服破爛，腿上有傷。倪太高隨即打電話給當地政府，並將攜帶的飲料拿出，讓他慢慢喝下。「他狀態還可以，就是看到我大哭了一場，說還好遇到了我。」倪太高還給家裡打電話，讓他們送來了衣服、褲子。

甘宇被轉運到華西醫院救治。（華西醫院）

當地醫院工作人員稱，甘宇生命體徵平穩，神志清楚，但身體虛弱，需要休息。有多處肋骨骨折、縱隔氣腫及多處皮下氣腫，以頸部和縱隔為主，需進一步完善相關檢查。專家經聯合會診，初步診斷，甘宇全身多處軟組織挫傷，肋骨骨折，左下肢腓骨骨折，伴有嚴重感染。待傷情進一步明確後將進行針對性治療、糾正內環境紊亂。

據甘宇家人介紹，在深山中，甘宇一直靠野果、山泉充飢，晚上則在樹叢中避雨避寒，被發現前，他已在猛虎崗的山中躺了兩三日，「再也走不動了」。甘宇的堂弟說，他們兩兄弟從小一起在農村長大，具備較強的野外生存能力，甘宇一直在灣東水電站工作，熟悉當地環境、氣候，最終沒有辜負家人「活下來」的期望。

9月21日下午，甘宇被救援直升機轉送至瀘定縣人民醫院，進行全面醫學檢查。陳女士在醫院裏見到甘宇，看到兒子渾身是傷，她很心疼：「他看到我們哭了，當時大家都很激動。」在病房裏，甘宇的父親說，「兒子，你比我有出息。」