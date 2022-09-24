稱1800萬包下高郵湖抽乾水捕魚惹議　網紅澄清：只是承包魚塘助農

江蘇省第三大湖高郵湖水面寬廣，環境優美，物產豐富，擁有高郵湖大閘蟹、高郵湖龍蝦等著名品種，魚蝦的產量也很大。近日，在短片平台擁有780多萬粉絲的內地網紅倪海杉聲稱自己花了1800萬元人民幣包下了高郵湖，並準備用45天的時間把湖水抽乾捕魚，引起熱議。對此，當地漁業管理委員會表示，高郵湖不可能被承包。



此前一名男子在倪海杉發布的影片中介紹，高郵湖中有野生魚和價值1800萬的螃蟹，湖水用兩台泵45天就可以抽乾。隨後倪海杉在一場直播中表示，自己花了1800萬包下高郵湖，並已經開始抽水，湖水預計10月底抽乾。他又解釋，該湖原本有2萬畝左右，其中4000畝是養殖區域，他準備把養殖區域的水抽到旁邊的非養殖區中後開始捕魚。

影片一出，隨即成為微博熱搜，引起熱議。據悉，高郵湖實際上有760平方公里且屬於保護區，將湖水抽乾是不可能的事。而倪海杉片中稱只有4000畝，才不到3平方公里。有網民直批「還抽高郵湖呢，高郵湖都禁捕了。還能給你抽乾水呀!」還有網民質疑，為了捕魚而抽乾高郵湖，涉嫌違反環境保護法律，並認為事件是網紅在博流量而已。

對此，當地漁業管理委員會表示，高郵湖不可能承包，工作人員猜測倪海杉包下的應該是某個魚塘，已經去了解核實。

最終在周五（23日）晚上，倪海杉發布影片澄清，他們承包的只是其中的一個魚塘，有4000多畝，目的是為了助農，推薦高郵湖的大閘蟹。而事實上，魚塘每年都會抽乾水，約需時45天。

公開資料顯示，倪海杉為企業家、網紅，浙江寧波象山人。他曾因多次善舉而受到關注，包括2016年，捐助象山教育基金會100萬及扶持雷山縣500名貧困大學生助學金200萬元；2017年10月19日，幫扶雷山縣教育事業200萬，企業被評為「扶貧工作先進單位」。 2018年，他成立海杉基金會，基金會作為專項基金資助、關愛貧困學生。