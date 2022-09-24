從歐洲騎馬回國、在荷蘭被舉報虐待動物？內地網紅認造假：玩大了

古有唐三藏騎白馬西天取經，今有山東男子騎白馬從歐洲東行回國？早前，報道指32歲的徐智顯牽著自己心愛的小白馬，從西班牙出發開始一路東行，目的地為中國東海岸，其記錄行程的影片在各大社交平台竄紅，而在經過法國、比利時到達荷蘭境內時，他還被人舉報「虐待動物」。

不過，事件的真實性存疑，有荷蘭華人表示，大家都沒看過這個新聞。至周五（23日），事情正式迎來反轉，徐智顯主動承認造假，自己人在山西，連歐洲都沒去過，所謂從歐洲騎馬回國都是編的，「現在玩大了，我要道歉！」



據早前報道，徐智顯生於1990年，家鄉在菏澤市鄄城縣，2009年高中畢業後到歐洲留學，2017年研究生畢業之後在意大利做補習老師。去年底，他突發奇想決定從歐洲一路騎馬回國。按照他最初的計劃，以每天30公里的速度東行，橫跨歐亞大陸，預計會在一年後抵達中國邊境，隨後他便開始根據自己的計劃買馬匹、學騎馬，並於今年2月20日踏上行程。

9月，徐智顯發布影片，稱自己遭多人舉報「虐待動物」，結果在荷蘭被警方調查。當地警察還找來獸醫為白馬體檢，並稱白馬身體有舊傷，按照動物保護組織的相關要求「不適合長途跋涉」，導致徐智顯行程受阻，更有可能提前結束，「說不定我們就找個農場停下來，不再走了」。

不過，事件真實性引來質疑，旅居荷蘭的華人姜女士便表示，歐洲的交通規則非常嚴格，哪些供人走，哪些供自行車，哪些供馬走，哪些供車走，都有規定的，她不知徐是如何完成此舉，且身邊同事都說沒有看到過這個新聞，感覺很好笑，「我感覺這個人就是想走紅那種」。

周五下午，事情正式迎來反轉，徐智顯主動致電內媒《封面新聞》記者，承認自己人在山西某地，所謂從歐洲騎馬回國一事其實是假的，此前發布的影片和照片全屬合成的，他自己連歐洲都沒去過，學業都是在國內讀的。不過他拒絕透露自己具體位置，原因是怕人設崩坍後會被網暴。

對於這8個月的人設是怎麼打造的，徐智顯表示：「平時吃完飯以後登個徵婚廣告，我這沒結婚，也沒有對象，在家裏打遊戲，現在遊戲打得也累了，有空的時候就弄點東西，這不就弄出來了。」他續指自己玩笑開大了，不想等到大家壓過來以後再坦白從寬，「已經假到我不想再假的情況了」，遂願意先自曝並道歉。

他還稱，人設就跟開公司一樣，如沃爾瑪般從小店變成越開越多，也就是無數遊戲中的一個，「釣魚」成功後越來越離譜，現在他就是主動讓它崩塌一下，不再打造了。

徐又強調，自己只是娛樂一下大家，一分錢都沒有騙，現在還是用自己的收入維持生活。藉著今次道歉，他還希望有人來對他投資，並徵一下婚，「還有沒出嫁的考慮一下我。我的照片是真的，我就長的那個模樣。」

雖然徐智顯聲稱自己並未去過歐洲，不過記者在Instagram發現疑似徐智顯的個人小號，從2018年1月便開始分享在歐洲的生活，其中不乏自己出鏡的照片。而當記者提出希望視象對話，看看徐智顯所在地的要求時，對方未有回應。

對於在社交平台上擁有18萬粉絲、謊稱騎馬回國的消息被各處轉載的徐智顯是否涉嫌詐騙，四川一上律師事務所合夥人林小明表示，只要未有以此騙取公私財物的情況，就不構成詐騙罪，不過如果有人打賞後得知真相，要求退款而不退款，則可能構成詐騙。